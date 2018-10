Orkan, ki je na petstopenjski lestvici Saffir-Simpson trenutno orkan 4 stopnje, naj bi ob prihodu na kopno še malce oslabel, vendar ne preveč in po ocenah ameriškega Nacionalnega centra za orkane v Miamiju lahko povzroči katastrofalne posledice. Poleg močnih vetrov pričakujejo do 30 centimetrov dežja, ki bo povzročal hudournike in zemeljske plazove.

Najbolj so ogrožene mehiške zvezne države Sinaloa, Nayarit in Jalisco, kjer so že v ponedeljek razglasili izredne razmere, zaprli šole ter sprožili evakuacije. Počitniško mesto Mazatlan je bilo do ponedeljka večer prazno.

Orkan bo po pričakovanjih najprej razdejal otočje Islas Marias, kjer je naravni rezervat in tudi velik zvezni zapor.

Na jugozahodu Mehike pa tropska nevihta Vicente prav tako grozi z velikimi poplavami, čeprav piha z vetrovi hitrosti le do 75 kilometrov na uro.

Neurja in močan dež sta septembra v Sinaloi in v Michoacanu zahtevala 15 življenj.