Orkan Florence, ki je septembra zalil Severno in Južno Karolino, je prebivalcem ogroženih območij omogočil pet dni za evakuacijo, Michael pa le dva dni. Guverner Floride Rick Scott je v torek ukazal obvezno evakuacijo za 180.000 prebivalcev območja blizu mesta Panama City, kjer bodo valovi plime najhujši.

»Gre za veliko pošast,« je dramatično opozoril ljudi, naj ukaz ubogajo. Vsi ga ne bodo, saj ga ne zmorejo finančno in bodo držali fige oziroma molili, da jih ne bo doletelo najhujše.

Določena območja Floride naj bi poleg vetra in plime dobila tudi do 30 centimetrov dežja, orkan pa se bo nato predvidoma pomaknil na sever proti Georgiji, Južni in Severni Karolini ter Virginiji. Torej na območja, ki še vedno niso okrevala od poplav, ki jih je povzročil orkan Florence.

V torek se je s hitrostjo 200 kilometrov na uro pomikal proti severu Mehiškega zaliva, orkanski vetrovi pa imajo razpon 75 kilometrov. Meteorologi pričakujejo, da bo zadel ob kopno v sredo zvečer po srednjeevropskem času z močnimi orkanskimi vetrovi in dežjem, življenjsko nevarnim neurjem, so opozorili v nacionalnem centru za orkane v Miamiju.

Orkan Michael se je v toplih vodah Mehiškega zaliva, kjer so podjetja že evakuirala naftne ploščadi, hitro okrepil in dosegel hitrost vetrov okoli 200 kilometrov na uro. Nacionalni center za orkane je opozoril, da bi Florido danes lahko dosegel kot še močnejši orkan 4. kategorije.

Trump na Floridi razglasil izredne razmere

Na Floridi je predsednik ZDA Donald Trump že razglasil izredne razmere in s tem sprostil zvezno pomoč, v Alabami in Georgiji pa so izredne razmere razglasile lokalne oblasti. Trump je v tvitu pozval ljudi k sledenju navodil oblasti ter k pripravljenosti in pozornosti.

Orkan Michael je na poti v Mehiški zaliv zalil zahodni del Kube z okoli 27 centimetrov dežja in uničil ceste, polja, nekaj hiš in povzročil izpade elektrike. Oblasti so z ogroženih predelov evakuirale okoli 400 ljudi. V Salvadorju, Hondurasu in Nikaragvi pa je povzročil smrt skupaj 13 ljudi. Nekateri so umrli, ko se jim je vdrla streha hiše, druge so odnesle narasle reke.