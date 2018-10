Najhuje je prizadeto območje okrog kraja Mexico Beach, kamor je Michael pridrvel v sredo s hitrostjo vetrov do 250 kilometrov na uro in zravnal z zemljo hiše, drevesa in daljnovode ter poplavil ceste. Za hišami so ostale le betonske podlage, ker o hišnih temeljih v ZDA ne gre govoriti celo ponekod na orkansko izjemno ogroženih območjih.

Na ruševine so se odpravile ekipe za iskanje in reševanje, usoda številnih prebivalcev prizadetih območij pa še ni jasna, saj se vsi še zdaleč niso odzvali ukazu za evakuacijo. Samo v Mexicu Beach jih je doma ostalo 285. Glavni razlog so stroški takšnih evakuacij.

Nekateri pa tega brez pomoči oblasti niso mogli. Iz poškodovanih bolnišnic v območju mesta Panama City sedaj evakuirajo bolnike, državna duševna bolnišnica v kraju Chattahoochee pa je odrezana od sveta in potrebščine dovažajo s čolni.

Wow, Jim Cantore almost got speared by a 2x4 live. #HuricaneMichaelpic.twitter.com/8qUsao0PQj — David Magee (@sfslickdawg) October 10, 2018