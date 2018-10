Oblasti so opozarjale pred »pošastjo« in čeprav gre za največji orkan, ki je prizadel severni del Floride po dolgem času, vsaj uvodoma ni bilo poročil o nenavadno velikih posledicah. Michael je ruval drevesa, dvigal strehe, rušil električne daljnovode in na Floridi izklopil elektriko 192.000 odjemalcem ter poplavil ceste, ulice in dvorišča, vendar je to za orkane običajno.

Razburil je predvsem zato, ker se je v torek ob vstopu v tople vode Mehiškega zaliva hitro okrepil iz orkana 1. v orkan 4. kategorije in je proti severovzhodu Floride nesel s seboj do štiri metra visoke valove plime. Ukaz za evakuacijo je dobilo 325.000 ljudi na najbolj ogroženih območjih, vendar pa se mu kot kaže večina ni odzvala in je orkan prevetrila doma.

Michael se je do poznega večera v sredo že premaknil iz Floride v Georgijo, pot pa ga nese naprej proti Južni in Severni Karolini, ki se še nista posušili od hudih poplav orkana Florence v septembru. Na Floridi so na delu ekipe za iskanje in reševanje, kakor tudi ekipe za popravilo električne napeljave.

Na Floridi, v Alabami in Georgiji je brez elektrike ostalo skupno skoraj 500.000 ljudi.