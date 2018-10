Trumpov obisk Floride je bil predvolilno obarvan, saj ga je ves čas spremljal guverner Rick Scott, ki se na kongresnih volitvah 6. novembra bori za senatni sedež demokrata Billa Nelsona. Ankete med obema so tesne, po vsaki naravni ujmi, ki zahteva zvezno pomoč, pa Scottu podpora raste, ker lahko računa na Trumpa.

Trump je hvalil "izjemno delo" Scotta in prebivalcem Floride razlagal, da imajo odličnega guvernerja. Scott je poudarjal, da je Zvezna agencija za posredovanje v nesrečah (Fema) odgovorila na vsako prošnjo Floride za pomoč, s Trumpom pa je bil praktično na telefonu vsak dan.

Severozahodni del Floride, ki ga je prizadel Michael, je tako imenovana "Trumpova dežela", saj je tam z veliko prednostjo premagal demokratko Hillary Clinton. Zaradi tega je bil obisk uničenega precej sproščen, celo razigran, prebivalci niso nergali, ampak so prosili za fotografiranje s Trumpom in prvo damo ZDA ter ju vabili na piknike.

Trumpova sta si najprej uničenje ogledala iz helikopterja, nato pristala v Panama Cityju pri distribucijskem centru Feme, kjer so se prizadeti prijavljali za pomoč in sta jim malce delila vodo. Predsednik je gledal naokrog in se čudil, kako je drevesa kar izruvalo iz zemlje, kar se mu je zdelo neverjetno.

Orkan Michael je pretekli teden prihrumel na obalo pri mestu Mexico Beach s hitrostjo vetrov do 250 kilometrov na uro in pustil za seboj veliko razdejanje. Mexico Beach je bil praktično zbrisan z obličja zemlje. Orkan je sicer tam ubil le eno osebo, med potjo naprej na sever do Virginije pa je zahteval še 16 življenj.

Na Floridi je brez elektrike še vedno 190.000 odjemalcev, v Georgii, ki si jo je predsedniški par prav tako ogledal v ponedeljek, pa 120.000.