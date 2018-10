Če gre lahko kaj narobe, bo narobe tudi šlo, pravi znani Murphyjev zakon. Poznali so ga tudi pri velikem General Motorsu, a so bili prepričani, da je njihov projekt razvoja športnega terenca tako zelo popoln, da prav nič ne more iti narobe. Ko so se namreč lotili pontiaca azteka, so zanj zadolžili največje glavice, kar jih je koncern premogel. In vsaj na papirju se je zdelo, da bo besedica neuspeh končala v smeteh, avto pa so oglaševali kot »najbolj vsestransko vozilo na planetu«. Nato pa se je zgodilo…

»Kot da bi karavan zadela bomba. Oblikovna katastrofa. Nekaj najgršega na štirih kolesih…« To je le nekaj opazk, ki so ob predstavitvi azteka leta 1999 oblikovalca Toma Petersa – tistega, ki se je kasneje sicer podpisal pod atraktivno corvette C7 – spravile na rob solza, avto pa se je na seznamu najgrših vseh časov znašel čisto na vrhu. Njegovi očetje pa so tuhtali, kaj je šlo narobe.

Oblikovan s pomočjo računalnika Glede na njegovo ime, ki tako zelo spominja na eno izmed najrazvitejših civilizacij predkolumbovske Amerike, se je zdelo logično, da so ga proizvajali v Mehiki, bil pa je na voljo tako s pogonom na prednji kot tudi na vsa štiri kolesa. Za nameček pa so se lahko pohvalili, da je šlo za prvi avto, ki so ga oblikovali s pomočjo računalnika in računalniške vizualizacije. Predvideli so, da bo osvojil srca 75.000 Američanov na leto, da bi bil projekt dobičkonosen, pa bi jih morali prodati 30.000 na leto. Največ so jih prodali leta 2002, in sicer 27.793, kar je bilo odločno premalo, zadnji s serijsko številko 119.692 pa je tekoči trak tovarne zapustil 31. avgusta 2005. Zanimivo, da je imel aztek enega najvišjih indeksov zadovoljstva kupcev v svojem razredu, eden izmed analitikov Matthew DeBord pa je dejal, da bi bil lahko kljub slabim ocenam in prodajnim številkam dolgoročno rešitelj GM. Njegov neuspeh so kasneje enačili z neuspehom dveh računalnikov, Applovega newtona in Macintoshevega portabla, ki sta bila na neki način revolucionarna in zaslužna za kasnejši uspeh produktov znamke Apple. Aztek, ki ga je poganjal 3,4-litrski bencinski šestvaljnik z močjo 185 konjev, si je platformo delil z bolj luksuznim buickom rendezvousom, ki je ponujal tudi tretjo vrsto sedežev. Čeprav je bil aztec grd, je nekatere očarala njegova uporabnost. Ponujal je namreč tudi šotor, ki je bil pritrjen na zadnji kolesi in strešne tirnice, prav tako so glede na velikost notranjosti zasnovali napihljivo posteljo, zadaj pa so bili nameščeni zvočniki. Zgodba o vsestranskosti se pri tem ni končala, saj je bil del centralne konzole po želji lahko tudi manjši hladilnik. Za uporabnike, željne dogodivščin, je bil aztek kot naročen. Kljub temu se ga je oprijel sloves »največjega neuspeha v zgodovini avtomobilizma«.