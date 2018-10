Ljudje kupujemo predvsem z očmi, zato ni čudno, da se lepše prodaja bolje. Tudi avtomobili. In če se vas že takoj prilepi opazka, da ste grdi, to ne pomeni nič drugega, kot da boste v življenju imeli težave, ovire, ki jih boste morali preskočiti, pa bodo pogoste in visoke. Tega se očitno niso zavedali lastniki pri Fiatu, ko so naročili razvoj enoprostorca, ki je slišal na ime multipla. Ni smel biti prevelik, a hkrati je moral imeti prostor za šest potnikov in njihovo prtljago. Prav tako razvojni stroški niso smeli biti previsoki, projekt pa je moral biti dobičkonosen že pri majhnih prodajnih številkah. Rečeno – storjeno. Ko je bil leta 1999 na ogled v newyorškem muzeju MOMA, so se vrstile opazke, da očem ni najprijetnejši, a so predstavitev nadaljevali, prepričani, da (neprivlačna) oblika ne bo zapečatila njegove usode. Pa jo je, resda dvanajst let kasneje.

Ker je bil v promocijsko kampanjo aktivno vključen Michael Schumacher, v tistem času dvakratni svetovni prvak v formuli 1, se je zdelo, da ne more postati nič drugega kot uspešnica, a kaj, ko je bilo tistih, ki niso govorili njej v prid, vse več. Simon Cowell, angleški sodnik resničnostnih šovov, pa je potem, ko je avto videl na fotografiji, dejal, »da je vozilo gotovo hudo bolno«. Nekateri so se spraševali, kaj je šlo pri proizvodnji tako zelo narobe, spet drugi so bili navdušeni nad uporabnostjo. Avto so označili kot srčkan, muhast, smešen, briljanten. Naslovnik vseh teh komentarjev je bil Roberto Giolito, vodja Fiatovega oblikovalskega centra v Torinu. Sam je verjel, da je veliki dizajn tisti, ki premaga vse omejitve, in spomnil na skuter vespo iz 50. let. »Vespa je bila tehnološko slaba, a je zmagala oblika,« je dejal Giolito. Multiple se je sicer v Fiatovih krogih oprijel vzdevek »skodelica kave«, dve vrsti sedežev pa sta ustvarili vtis dnevne sobe. »V multipli si lahko videl ljudi veselih obrazov. Če si gledal zgolj zunanjost avtomobila, nisi mogel razumeti, zakaj so tako srečni. Toda notranjost je bila resnično udobna. Lahko jo opišem kot avto, ki je spodbujal dobre odnose,« je še dejal Giolito. Na vprašanje, ali se mu oblika ne zdi preveč radikalna, pa je dejal: »Oblika razdvaja mnenja. Imaš jo rad ali pa jo sovražiš. Trg pa potrebuje nekaj več časa, da se je privadi.«

Kaj reči o štirikolesniku, ki ga ista institucija – Top Gear – najprej razglasi za najgršega, nato pa še štiri leta zapored za najboljšega, namenjenega družinam? Verjetno to, da ga čaka nemirna plovba. V Italiji so multiplo sprejeli odprtih rok, drugod po Evropi je bil odziv mlačen, vsega skupaj pa so jih do prenove leta 2004 prodali le 200.000, skupno okoli 330.000. Zasnovana je bila na modelu bravo, zato je bila dolžinska mera le 3,99 metra, hkrati pa je prtljažnik pogoltnil dokaj razkošnih 430 litrov. Odlična je bila prilagodljivost notranjosti, saj je bilo sedeže mogoče poljubno polagati ali odstranjevati, namesto tretjega v prvi vrsti pa si je bilo za doplačilo mogoče omisliti celo hladilnik.

Spominja ga na žabo

Seveda oblika ni bila naključje, saj so naredili kar nekaj skic, vsaka je dobila svoje ime – big boy, jet 6, gianduiotto, toro. Pri razvoju sta ob Giolitu sodelovala še Peter Jansen kot vodja notranjega dizajna in Mauro Basso, ki se je ukvarjal s podrobnostmi zunanjosti. Sprva so se poigravali s konfiguracijo sedežev 2+2+2, toda nastalo bi visoko, ozko vozilo s kratkim nosom, za nameček bi imelo premajhen prtljažnik, zato so idejo opustili in se osredotočili na konfiguracijo 3+3. Zanimivo, da ime multipla Fiatu ni bila neznanka, saj je šlo za karavansko ali dostavno različico modela 600 iz leta 1956, ki so ga preprosto podaljšali. Bil je prav tako na voljo s šestimi sedeži, štirje so se zložili v ravno dno, zato je bila različica primerna tudi za prevoz tovora. V 13 letih proizvodnje jih je tekoči trak zapustilo 2,7 milijona.

V notranjosti nove multiple je bilo sicer tudi stikalo za izklop varnostne blazine na sovoznikovi strani, kar je avto naredilo mladim družinam prijazen, za pogon pa sta bila zadolžena dva motorja, 1,6-litrski bencinski (103 KM) in 1,9-litrski dizelski (105 KM), pri obeh je bila moč na prednji kolesi speljana prek petstopenjskega ročnega menjalnika. Nekaj posebnega sta bila dva para prednjih luči, ki sta po prenovi junija 2004 izginila, steklene površine so bile ogromne, sploh vetrobransko steklo. »Multipla mi je bila všeč, ker je bil v njej prostor za šest odraslih potnikov, bila je praktična tudi za prevoz otrok. Moja je bila obarvana zeleno in podobna žabi. Verjetno je multipla najgrši avto na cesti, a je hkrati tudi najbolj praktičen. Pogosto me na poti zasmehujejo, z njo pa sem na cesti doživel tudi marsikaj zabavnega,« se spominja komik Dominic Holland. Še danes so mnenja o multipli različna, njeni lastniki pa prepričani, da je preprosto najboljši družinski avto na svetu.