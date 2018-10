Sezona formule 1 se počasi preveša h koncu in v Austinu bi lahko doživela enega od vrhuncev, saj ima Lewis Hamilton že teoretične možnosti, da postane prvak. Pred zasledovalcem Sebastianom Vettlom vodi namreč s 67 točkami prednosti, zatorej ima lepo priložnost, da na dirkališču, na katerem mu je v zadnjih letih šlo zelo dobro od rok, z zmago zapečati letošnjo sezono. Njegova naloga je, da dirko konča z osmimi točkami več kot Sebastian Vettel, v tem primeru bi bila, če bi Nemec zmagal na preostalih dirkah, točkovno izenačena, enako bi veljalo tudi za število zmag (vsak po 9), a bi imel Hamilton več drugih mest. Če pa dirko konča z devetimi ali več točkami prednosti, je sezona zanj bolj ali manj končana.

»Seveda se zavedam priložnosti, a kot sem že nekajkrat dejal, ničesar nočem napovedovati ali se igrati z mislijo, kaj bi bilo, če… Dirke se bomo lotili tako kot vsake druge, ne bo lahko, a vseeno bomo dali vse od sebe in se sproti prilagajali razmeram na stezi,« je bil previden Lewis Hamilton. Britanec ima tudi zgodovinsko priložnost, da z zmago v ZDA zmaga petič zapovrstjo na isti stezi, kar je doslej uspelo le enemu dirkaču v zgodovini formule 1, Ayrtonu Senni, ki je petkrat zapovrstjo zmagal v Monaku. Glede na rezultate prejšnjih sezon ima Hamilton v ZDA kar dobro priložnost, da ujame legendarnega Brazilca. Sebastian Vettel je v Austinu namreč nazadnje zmagal leta 2013. Zmago bi Nemec tako potreboval bolj kot kdaj prej.

»Težka dirka bo, Mercedes je zelo napredoval v drugi polovici sezone. Zadnjih nekaj Hamiltonovih zmag mu je pripeljalo veliko prednost, a čeprav mnogi govorijo, da pri Ferrariju nismo dovolj močni in stabilni, to enostavno ni res. Delamo dobro, sodelujemo odlično, iz tehnike poskušamo izvleči največ. A včasih tudi to ni dovolj, vendar sezone še ni konec,« opozarja Sebastian Vettel. Res pa je tudi, da si je Ferrari z nekaj »izboljšavami« tik pred dirko v Singapurju naredil medvedjo uslugo: njihov dirkalnik je bil namreč zaradi tega kar za pol sekunde na krog počasnejši, medtem ko je Mercedesu z novimi platišči uspelo nadzorovati temperaturo zadnjih pnevmatik, kar je bilo ključno. Ferrari se je sicer pritožil na Mercedesova platišča, a je FIA pritožbo zavrnila rekoč, da je vse legalno.

Lewis Hamilton pa bi lahko z osvojitvijo naslova, poleg tega, da bi dobro »potopil« Vettla in Ferrari, postavil še en mejnik. Pred 60 leti je namreč Mike Hawthorn postal prvi britanski prvak formule 1, Hamilton pa lahko zdaj osvoji peto zvezdico, a v tem primeru Nemec ne sme biti boljši kot tretji, razlika med prvim in tretjim mestom je namreč 10 točk. Med drugimi novostmi velja omeniti, da bo Sergio Perez ostal v ekipi Racing Point (prej Force India), dirkaška usoda Fernanda Alonsa pa še ni povsem jasna. Španec je dejal, da ni nič še zagotovo, čeprav ga mnogi že vidijo v ameriški seriji Indy. Njegovi ekipi McLarnu pa je uspelo nekaj, o čemer je formula 1 sanjala že dolgo: dobila je novega sponzorja, in sicer giganta Coca-Colo, ki bo zdaj prvič oglaševala na dirkalniku formule 1. Sicer z zelo majhnim napisom, pa vendarle, v prihodnji sezoni pa bi se ta znamka lahko v formuli 1 pojavila v večjem obsegu.