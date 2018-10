#video Kralji brez Kopitarja doživeli tretji zaporedni poraz

Hokejisti Los Angeles Kings so slabo vstopil v novo sezono lige NHL. Tokrat so v domačem Staples Centru vpisali že tretji zaporedni poraz. Gosti New York Islanders so v Kaliforniji slavili visoko zmago s 7:2. Kapetan Anže Kopitar tokrat zaradi bolezni ni igral.