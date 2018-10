Potniki so dobili mokre brisače, da si jih dajo na glavo, če bi dim postal pregost, vendar je pa tiskovna predstavnica prve dame ZDA Stephanie Grisham zagotovila, da ni bilo nikoli nobene resne nevarnosti. »Šlo je za majhno tehnično težavo, vsi so v redu in vsi so varni,« je dejala.

Trumpova je bila na poti na obisk v bolnišnico, kjer zdravijo matere s težavami zaradi zlorabe opioidov in dojenčke, ki so se rodili kot odvisniki od sredstev proti bolečinam ter mamil.