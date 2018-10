Intervju je uspela dobiti televizija ABC med turnejo Trumpove po Afriki in bo prikazan šele v soboto zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času, vendar pa ABC že mami gledalce z objavo posameznih odlomkov.

Melania Trump govori o svoji pobudi Bodi najboljši, ki je namenjena izobraževanju otrok glede nasilništva in sploh obnašanja na spletu ter po družbenih medijih. Ob tem sama od sebe pripomni, da je največja tarča nasilništva na svetu in novinar Tom Llamas je menil, da ni dobro slišal, ter jo je vprašal še enkrat.

