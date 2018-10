Melania Trump je na celino, ki jo je njen mož na nekem internem srečanju v Beli hiši označil za »usrano luknjo«, prispela danes okoli poldneva. Na njeni prvi postaji, Gani, jo je na letališču v Akri pozdravila žena tamkajšnjega voditelja Rebecca Akufo-Addo. Sprejemu z bobnarji in plesalci v tradicionalnih oblačilih je sledil obisk tamkajšnje bolnišnice Ridge, zgrajene še za časa britanske kolonizacije, kjer naj bi letos sklenili drugo faze obširne prenove v vrednosti okoli 250 milijonov dolarjev.

Ameriška prva dama se je med drugim ustavila v otroškem oddelku in bila navzoča pri tehtanju otrok v okviru projekta zadostne prehrane zanje, ki ga finančno podpira ameriška vladna organizacija za razvojno pomoč USAID, izpostavljena v nedavnem govoru Donalda Trumpa v Združenih narodih kot tista agencija, ki bo na voljo »samo prijateljem«.

Širjenje kampanje Bodi najboljši

Enotedenska turneja, ki jo bo Trumpova nadaljevala v Keniji, Malaviju in sklenila v Egiptu, je v glavnem osredotočena na vsestransko izboljšanje položaja otrok na svetu nasploh, najsi gre za izobraževanje in zdravstveno varstvo ali spopadanje z revščino, odvisnostjo od drog in najnovejše nevarnosti, ki jo najmlajšim predstavljajo zlorabe prek svetovnega spleta. Gre za internacionalizacijo njene glavne naloge, ki si jo je zadala za čas soprogovega vodenja ZDA, ko je kot mati 12-letnega Barrona najprej v svoji novi domovini sprožila kampanjo Bodi najboljši (Be Best).

Trumpova je pred odhodom v Afriko dejala, da so v njenem itinerarju »štiri lepe in zelo različne države«. Obisk v Malaviju bo osredotočen na ameriško podporo tamkajšnjim izobraževalnim programom, v Keniji predvsem na obvarovanje živalskega sveta in zaščito pred virusom HIV, v Egiptu pa bo največ časa namenjenega tamkajšnjemu turizmu in projektom obvarovanja kulturne dediščine.