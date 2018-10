Intervju je bil narejen ob koncu afriške turneje Melanie Trump, televizija ABC pa sproti mami Američane k ogledu z objavljanjem posameznih delov pogovora. V petek so ga zasolili s Stormy Daniels.

Znano, potrjeno in dokazano je, da je nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen pred volitvami 2016 nakazal Danielsovi 130.000 dolarjev za molk o razmerju s Trumpom leta 2006.

Trump je razmerje zanikal preko posrednikov in ga ni priznal. Njegov sedanji odvetnik Rudy Giuliani je pred meseci javno zatrdil, da prva dama ZDA verjame možu in ve, da trditve Danielsove niso resnične.

Prva dama je Giulianija zanikala nemudoma preko svoje tiskovne predstavnice, sedaj pa je to storila še sama. "Nikoli nisem govorila z gospodom Giulianijem in ne vem, zakaj je to povedal. To morate vprašati njega," je dejala za ABC.

Ob tem je pripomnila, da je mati in prva dama ZDA in se ukvarja z veliko pomembnejšimi zadevami.