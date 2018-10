Potem ko so košarkarji Olimpije v preteklem tednu doživeli težka poraza proti Strasbourgu in Krki, so v novega zakorakali zmagovito, saj so v nedeljo zvečer na kolena spravili Zadar. Od obračuna s hrvaškim nasprotnikom se še niso dobro spočili, ko so morali kreniti na pot. Danes jih namreč v drugem krogu Fibine lige prvakov čaka obračun proti grškemu Promitheasu, v petek pa v ligi ABA proti Megi Bemax. Če Ljubljančani resno računajo na preboj v drugi del tretjekakovostnega evropskega tekmovanja, bi morali v Pathosu priti do uspeha.

Trener Zoran Martić je proti Zadru prvič lahko računal na novo okrepitev Scottieja Reynoldsa, ki je nemudoma pokazal, kako dragocen bo za mlado ljubljansko ekipo. 31-letni Američan je namreč z mirno in preudarno igro ter asistencami, ki jih je na koncu zbral kar osem, mirno vodil moštvo, s katerim je pred tem po Martićevih besedah opravil zgolj tri treninge. »Naš glavni problem do tekme z Zadrom je bilo razmerje med asistencami in izgubljenimi žogami. V nedeljo smo imeli 24 asistenc, a tudi 18 izgubljenih žog, kar je še vedno preveč. Ravno asistence pa so glavna odlika Reynoldsa, kar je zelo dobrodošlo. Trenutno fizično ni vrhunsko pripravljen, zato mu bo prišel prav vsak trening. Ob tem bo z vsakim dnem bolje spoznal soigralce, oni pa njega,« pravi Zoran Martić, ki nihanja med solidnimi (Mornar, Partizan, Zadar) in zelo slabimi (Primorska, Strasbourg, Krka) igrami še naprej pripisuje neuigranosti. A zdi se, da ima Olimpija največji problem v obrambi, ki je izredno porozna. Tudi uigranost v obrambi je sicer pomembna, a ne toliko kot prava borbenost in košarkarska inteligenca.

Tokratni Olimpijin nasprotnik Promitheas večjih uspehov v klubski zgodovini nima. Ustanovljen je bil leta 1986, v grški elitni košarkarski ligi pa prvič zaigral šele v sezoni 2016/17. Lani je zasedel četrto mesto, v letošnji sezoni pa za zdaj zbral zmago in poraz ter v Fibini ligi prvakov na uvodu na gostovanju na kolena spravil belgijski Oostende. Martić za grško moštvo pravi, da je za Olimpijo precej atipično, kot je dejal že za Strasbourg. A trener zmajev pozablja, da ima zaradi višine tudi on za nasprotnike atipično ekipo, le izkoristiti mora prednosti, ki jih ima na voljo.

»Promitheas po kakovosti igralskega kadra sodi v zgornjo tretjino lestvice grškega državnega prvenstva. Ekipa je sestavljena iz igralcev podobne višine, ki so zelo izkušeni. Grki so svojo kakovost pokazali v prvem krogu Fibine lige prvakov, ko so na gostovanju premagali Oostende. Dali bomo vse od sebe, da v Patrasu dosežemo prvo zmago v evropskem tekmovanju,« sporoča Martić. Uspeha si silno želi tudi krilni košarkar Aleksadar Lazić: »Obračun s Promitheasom je uvod v zaporedni gostovanji. V Grčiji želimo doseči prvo zmago v Fibini ligi prvakov, to pa bi bila odlična popotnica pred petkovim obračunom z Mego Bemax v ligi ABA.«