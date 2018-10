Potem ko so košarkarji Olimpije na zadnji tekmi lanske sezone državnega prvenstva ugnali Krko in s tem osvojili sedemnajsti naslov prvaka, so Novomeščani na prvi letošnji v domačem tekmovanju povsem razbili Ljubljančane. Zmaji so znova prikazali povsem nepovezano igro tako v obrambi kot v napadu, kar lahko vodstvo kluba, ki je podvojilo proračun za prvo ekipo in postavilo visoke cilje, pošteno skrbi. Ob tem se samo po sebi postavlja vprašanje, kako trden je po slabih predstavah na uvodu sezone stolček glavnega trenerja Zorana Martića.

Krka je bila v dvorani Leona Štuklja boljša v vseh pogledih. Igra Novomeščanov je imela rep in glavo, medtem ko so se košarkarji Olimpije ves čas zanašali le na individualne akcije, o moštveni igri pa ni bilo ne duha ne sluha. Kot tudi ne o dobri obrambi, zato so gostitelji na parketu počeli, kar se jim je zahotelo, in na trenutke prav smešili nebogljene zmaje. Po slabi predstavi v prvem polčasu je bilo pričakovati, da bo Olimpija po pogovoru v slačilnici v drugem pokazala drugačen obraz, a se je zgodilo ravno nasprotno. Krka je Ljubljančane v tretji četrtini poteptala in jim po Primorski in Strasbourgu zadala novo močno zaušnico v uvodnem delu sezone, obenem pa obnašanje gostujočih košarkarjev ob minutah odmora v drugem delu daje slutiti, da se pri njih pojavljajo dvomi o Martićevem vodenju in odločitvah.

»Igrali smo svojo igro in se nismo ozirali na Olimpijo. Zagotovo so bili Ljubljančani utrujeni zaradi torkove tekme s Strasbourgom. Mi smo držali visok tempo in veliko zbranost skozi celo tekmo. Prej ali slej je bilo pričakovati, da bodo gostje padli,« je bil zadovoljen trener Krke Simon Petrov, Zoran Martić na drugi strani pa je dejal le, da čestita Novomeščanom, ki so bili boljši nasprotnik od prve do zadnje minute.

Državno prvenstvo, preostali pari 1. kroga, jutri ob 19. uri: Helios – Ilirija, Hopsi – Zlatorog, Šentjur – Rogaška, Primorska – Šenčur.

Hodžić in Čakarun rešila Primorsko Medtem ko se je Krka v Novem mestu poigravala z Olimpijo, je Primorska v Kopru v 3. krogu 2. lige ABA bila boj z enim glavnih letošnjih konkurentov za napredovanje v ligo ABA MZT iz Skopja. Primorsko moštvo je bilo v zaključku praktično že v izgubljenem položaju, saj je še minuto in 19 sekund pred koncem izgubljalo za osem, a je nato na sceno stopil Alen Hodžić, ki je z dvema zaporednima trojkama in polaganjem izsilil podaljšek. V dodatnih petih minutah je Marijan Čakarun dosegel devet od 15 točk za gostitelje, ki so prišli do pomembne zmage. »Za nami je zelo zahtevna tekma, ki smo jo začeli premalo agresivno. Ko obračun začneš s slabo obrambo, ti navadno ne steče niti v napadu. Toda pokazali smo svoj značaj in ohranjali prepričanje, da lahko uspemo. To nam je na koncu prineslo zmago. Rad bi se zahvalil navijačem, ki so nas podpirali skozi celo tekmo in nas vodili do tega uspeha,« zadovoljstva ni skrival trener Primorske Jurica Golemac. 2. liga ABA, vrstni red: Primorska in Split po 3-0, MZT, Spars in Sutjeska po 2-1, Dinamik, Rogaška, Borac, Helios, Lovćen in Vršac po 1-2, Zrinjski 0-3.

Primorska – MZT Skopje 91:84 po podaljšku (18:22, 36:41, 61:55, 77:77) 2. liga ABA, 2. krog. Dvorana Bonifika, gledalcev 950, sodniki: Nikolić (Srbija), Hadžić, Kruljac (oba Hrvaška). Primorska: Ferme, Harris 18 (4-2), Čakarun 27 (6-5), Kosi, Zupan, Marinković 6 (4-4), Hodžić 14 (2-1), Jagodić Kuridža 14 (9-5), Vujasinović 4 (2-2), Šiško 6 (2-2), Glas, Vončina 2, trener: Golemac. MZT: Medford 19 (5-4), Sokolov, Magdevski, Simonovski, Woodard 20 (2-1), Ivanov 15 (4-3), Stojanovski 6 (3-2), Mamuzik, Bojić 13 (2-2), Mladenovski 11 (4-3), Maslinko, Todorovski, trener: Kočov. Prosti meti: Primorska 29-21, MZT 20-15. Met za dve točki: Primorska 52-29, MZT 48-27. Met za tri točke: Primorska 28-4, MZT 22-5. Skoki: Primorska 47 (28 + 19), MZT 33 (25 + 8). Osebne napake: Primorska 19, MZT 24. Pet osebnih napak: Šiško (38), Stojanovski (41). Igralec tekme: Marijan Čakarun (Primorska). Semafor: 6:10 (4. minuta), 13:18 (7), 20:29 (13), 30:38 (18), 43:46 (23), 57:53 (27), 63:66 (34), 66:74 (38), 81:79 (42).