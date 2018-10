Potem ko so košarkarji Olimpije in Krke z odločilno peto finalno tekmo odigrali zadnji obračun v lanski sezoni državnega prvenstva, bodo s prvim prvega kroga rednega dela odprli letošnjo. Košarkarska zveza Slovenije je to pot spremenila sistem tekmovanja, saj se bo najboljših šest ekip od desetih uvrstilo v ligo za prvaka, medtem ko bodo zadnje štiri igrale v ligi za obstanek. Najslabša bo izpadla v 2. SKL, najboljši dve pa se bosta šesterici iz lige za prvaka pridružile v četrtfinalu, ki bo tako kot polfinale na dve zmagi, finale pa na tri.

Zanimivost pred letošnjo sezono je, da se je le eno moštvo odločilo za menjavo trenerja. Aleš Pipan, ki je zadnji dve sezoni vodil Zlatoroga iz Laškega, je nov izziv našel pri Zadru, vodstvo kluba pa je na njegovo mesto postavilo Američana Chrisa Thomasa, ki je v letih 2013 in 2014 sodeloval tudi s slovensko člansko reprezentanco. Zaradi zmanjšanega finančnega vložka, ki naj bi bil celo najnižji v skoraj 50-letni zgodovini, so si Laščani za glavni cilj postavili obstanek med prvoligaši. Podobno je pri ljubljanski Iliriji, ki je bila lani po preboju iz 2. SKL najprijetnejše presenečenje tekmovanja, saj se je prebila celo v ligo za prvaka, v letošnji pa ima trener Saša Dončić na voljo skromno zasedbo, iz katere bo, kot pravi, poskušal izvleči največ. Trenerji preostalih osmih klubov so napovedali napad na ligo za prvaka, pri čemer sta bila najbolj previdna Boštjan Kuhar s Polzele in Jakša Vulić iz Šentjurja.

Skoraj neverjetno se zdi, da je žreb še tretje leto zapored določil, da se bosta na samem uvodu v državno prvenstvo pomerila Krka in Olimpija. Lani je bil sicer obračun med Novomeščani in Ljubljančani na sporedu v drugem krogu, a je bil prvi zaradi sodniške stavke prestavljen. Ker obe moštvi v letošnji sezoni nastopata v ligi ABA, bo tekma že jutri v Novem mestu. Bolje se bodo na njo lahko pripravili pri Krki, saj je Olimpija še včeraj igrala tekmo prvega kroga Fibine lige prvakov proti Strasbourgu. »Čaka nas zanimiva tekma. Olimpija je na zadnjih dveh obračunih lige ABA proti Mornarju in Partizanu igrala odlično. Verjetno je s tem po predstavah proti Crveni zvezdi in Primorski presenetila vse, ne samo nas. Če bomo želeli biti na njeni ravni in se boriti za zmago, bomo morali pokazati več, kot smo do sedaj,« sporoča trener Krke Simon Petrov. Olimpijin Zoran Martić kot glavno prednost Novomeščanov izpostavlja dejstvo, da se ekipa glede na lansko sezono pretirano ni spremenila. »Pripeljali so tri nove igralce, ki so glede na profil precej podobni tistim, ki so jih zamenjali. Njihov stil igre se tako ni spremenil, kot tudi ne ambicije. Mi bomo prek rednega dela državnega prvenstva prednost ponujali mladim, tistim, ki se bodo vračali po poškodbah, in tistim, ki bodo v drugih tekmovanjih dobili manj priložnosti.«

Liga Nova KBM, 1. krog, jutri ob 18.45: Krka – Olimpija, sobota ob 19. uri: Helios – Ilirija, Hopsi – Zlatorog, Šentjur – Rogaška, Primorska – Šenčur.