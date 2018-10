Košarkarji Petrola Olimpije so v Stožicah prišli do druge zmage v ligi Aba. Proti Zadru so navkljub dobremu prvemu polčasu imeli precej dela, saj so se Dalmatinci v tretji četrtini vrnili v igro. Po delnem izidu 15:5 na začetku četrte četrtine so se domači odlepili in prednost do zadnjega sodniška žvižga znali zadržati. Pri Ljubljančanih je prvič zaigral Scottie Reynolds, ki je moštvo okrepil v sredo, izkazal se je z devetimi točkami in osmimi podajami.

Olimpija je odločno začela tekmo, po treh minutah in pol igre je vodila s 14:4, nato dovolila Zadru, da je zaostanek prepolovil, a je v končnici prve četrtine prednost spet izdatneje povečala.

Zadrčani so na začetku druge četrtine z delnim izidom 8:1 Zorana Martića prisilili v minuto odmora, po 15 minutah igre pa je semafor v Stožicah kazal 32:28. Sedem zaporednih točk je Ljubljančanom omogočilo, da so spet malo lažje zadihali, Pipan pa je klical »timeout«. V končnici prvega polčasa so zmaji razliko zadržali, na odmor so šli s prednostjo 48:37.

Sredi tretje četrtine so se Dalmatinci spet nekoliko približali (48:54), slabe ljubljanske minute pa je s trojko prekinil Jan Špan, toda le za kratko, saj so temu sledile štiri točke gostov, ki so nato imeli še dva meta za tri točke, ki so ju zapravili. S slabšo končnico tretje četrtine so zeleno-beli dopustili tekmecem, da so pred zadnjimi desetimi minutami še upali na zmago.

Koš Malcolma Granta v 31. minuti je pomenil, da sta ekipi ločili le še dve točki. Zmaji so hitro našli odgovor v delnem izidu 15:5, Špan je ob tem dosegel tri trojke, in Martićevim fantom je bilo znova precej lažje.

Špan je tekmo končal pri 19 točkah, dal je šest trojk, Miha Lapornik je dosegel dve manj.

Petrol Olimpija bo v četrtem krogu igrala proti Mega Bemaxu, ki po treh krogih še ne pozna poraza. Tekma bo v petek, 19. oktobra.