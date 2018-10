Slovenska gimnastična reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu, ki bo od 25. oktobra do 3. novembra v Dohi, petčlanska. Medtem ko se bo ženski del predstavil z ekipo, bo osamljen moški telovadec Sašo Bertoncelj. Cilji so visoki. Bertoncelj, letošnji evropski podprvak na konju z ročaji v Glasgowu, se želi najprej uvrstiti v finale, v njem pa s težjo sestavo na svojem paradnem orodju napasti prvo kolajno na svetovnih prvenstvih. Andrej Mavrič nam je dejal, da v času njegovega vodenja slovenske ženske gimnastike še ni imel tako močne reprezentance. Zato se z njo želi v ekipni konkurenci uvrstiti med najboljših 24 držav, ki bodo imele na svetovnem prvenstvu pravico nastopa tudi prihodnje leto na olimpijskih kvalifikacijah.

Napovedi Piletiča in Bertonclja so bile pred odhodom neobičajne. Medtem ko sta se v preteklosti pred velikim tekmovanjem vselej borila, da sta sestavila sestavo, jima gre tokrat skoraj vse po načrtu. »Po osvojeni kolajni na evropskem prvenstvu gre Sašu vse po maslu. Na pot se odpravljava z zelo dobrimi občutki, saj zadeve tečejo zelo dobro,« pravi Sebastijan Piletič. V nadaljevanju se je slovenski selektor dotaknil še vprašanja, zakaj bo Bertoncelj na največjem tekmovanju osamljeni slovenski telovadec: »V igri je bil še Rok Klavora. Dejal je, da je bila sezona prenaporna ter da se bo pripravil na jesensko nadaljevanje svetovnega pokala. Drugih telovadcev imamo dovolj. A niso pripravljeni, da bi lahko dostojno nastopili na največjem tekmovanju.«

»Na treningih mi gre odlično. Zastrašujoče dobro je vse skupaj. V preteklosti ni bilo tako. Imam visoka pričakovanja,« pravi Sašo Bertoncelj. »Pričakujem uvrstitev v finale, v katerem bom moral izvesti svojo najboljšo sestavo do zdaj, če bom želel osvojiti kolajno. Zato s trenerjem vadiva dve težji sestavi, eno z izhodiščem 16,5. Zavedam se, da me lahko le dobra izvedba najtežje sestave postavi tja, kjer še nisem bil,« trdi 34-letni Škofjeločan. Pravi, da bo svetovno prvenstvo v Dohi potekalo na orodjih kitajskega proizvajalca. »Pred štirimi leti sem bil na svetovnem prvenstvu v Naningu na takšnem konju z ročaji četrti. Očitno mi je ustrezal in ne vidim razloga, da ne bi bilo spet tako,« odgovarja najboljši slovenski telovadec.

Pri ženskah bo Lucija Hribar nastopila na vseh štirih orodjih. Adela Šajn bo svoje znanje kazala na bradlji, gredi in parterju, Teja Belak bo nastopila na preskoku, bradlji in gredi, Tjaša Kysselef pa na preskoku, gredi in parterju. Po besedah Andreja Mavriča od posamičnih nastopov največ pričakujejo od Teje Belak in Tjaše Kysselef na preskoku, kjer se lahko uvrstita med najboljših 16 telovadk. »Po dolgem času ne grem na veliko tekmovanje s pričakovanjem uvrstitve v finale. Razlog je poškodba, ki mi je preprečila izvajanje enega od skokov. Veselim se nastopa na gredi, kjer sem v sestavo dodala novo vezavo ter za tri desetinke otežila vajo. Upam, da bomo izpolnile cilj v ekipni konkurenci,« napoveduje najboljša slovenska telovadka zadnji let Teja Belak.