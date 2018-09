Najboljši slovenski telovadec Sašo Bertoncelj je na svetovnem pokalu v Sombotelu na konju z ročaji zasedel drugo mesto. Potem ko se je v finale prebil z izvajanjem sestave z izhodiščno oceno 15,700, je v finalu izvajal težjo sestavo s štirimi desetinkami višjim izhodiščem ter z oceno 14,500 zaostal le za Ukrajincem Olegom Vernjajevom (14,650), ki je bil najboljši že v kvalifikacijah.

»Vaja mi je šla dobro od rok. Nekaj drobnih napak je bilo, ampak nič večjega, na primer širjenje nog, izguba ritma… Zelo dobro sem jo izpeljal, ocena pa je nižja glede na kvalifikacijsko izključno zaradi ostrejšega sodniškega kriterija. Sodniki so bili precej strožji do vseh, tako da je bila kar dobra tekma,« je svoj nastop ocenil 34-letni telovadec, ki je v svetovnem pokalu že več kot 30-krat stal na stopničkah. »Izpolnil sem cilj, da sem v finalu izvedel sestavo z višjim izhodiščem. Četudi bi se končalo z drugačnim scenarijem, bi bil na koncu zadovoljen. Izpolnil sem načrt, zdaj pa gremo naprej v Pariz,« je še razkril Bertoncelj, ki se iz tekme v tekmo pripravlja na glavni vrhunec sezone – oktobrsko svetovno prvenstvo v Katarju.

Pariški svetovni pokal bo zadnja velika tekma pred prvenstvom v Dohi, zato s trenerjem Sebastijanom Piletičem načrtujeta, da bi se v dvorani Bercy preizkusil s še težjo sestavo, ki bi imela izhodišče 16,500. »Pariz bo zadnja možnost, da pred svetovnim prvenstvom preizkusim sestavo 16,500. No, vsaj upam, da bo tako, saj se v kvalifikacije ne bom zapodil z najtežjo vajo, v finalu pa bi jo rad preizkusil. Kakšnega dodatnega kondicijskega treninga za to ne potrebujem, vaja ni toliko težja s tega vidika, saj gre le za en dodaten element, bezugo, tako da imam dovolj moči,« nadaljnje načrte razkriva Škofjeločan. »Pri tem elementu sta potrebni preciznost in tehnična dovršenost, ki mi še povzročata težave. Bomo videli. Vsak dan treninga mi gre za kakšen 'promil' boljše. Četudi morda do Pariza element še ne bo dovolj natreniran, naj bo vsaj do svetovnega prvenstva. Takrat ga bo treba imeti 'v rokavu'.«

Bertoncelj si je tudi finale pritelovadil z drugo oceno kvalifikacij na konju z ročaji in bil edini med slovenskimi telovadci, ki se je prebil med najboljšo osmerico. Prihodnji teden bosta Slovenijo v Parizu zastopala le Bertoncelj na konju z ročaji in Tjaša Kysselef na preskoku.