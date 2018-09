Bertoncelj je trenutno vodilni telovadec na lestvici svetovnega pokala. Skupno zmago ima že skorajda v žepu, a vseeno bo, tako kot lani, odločala zadnja tekma v Parizu, saj ga nekdanji svetovni prvak Japonec Kohei Kameyama še lahko prehiti.

»Tudi lani je odločala zadnja tekma. Sam sem napadal iz ozadja in s tretjim mestom v Parizu prišel do skupne zmage v svetovnem pokalu. Letos jaz vodim, prehiti me lahko še Kameyama, a mora on zmagati, jaz pa bi moral 'kiksniti'. Bomo videli, vse imam v svojih rokah, a slabši kot skupno drugi ne morem biti več,« je iz Pariza sporočil Bertoncelj.

Ker je pariški svetovni pokal zadnja velika tekma pred svetovnim prvenstvom v Dohi, s trenerjem Sebastijanom Piletičem načrtujeta, da bi se preizkusil s težjo sestavo na konju z ročaji s težavnostjo 16,500 točke.

»Pariz bo res zadnja možnost, da pred svetovnim prvenstvom preizkusim sestavo 16,500. Ta dodaten dodaten element – bezugo – je treba izvajati tehnično dovršeno in še vedno ni tako natreniran, kot bi si želel. Vse bo odvisno od tega, kako mi bo šel te dni na treningih, ker ni še tako stabilen. A treba ga je malo 'forsirati', ker na svetovnem prvenstvu, če se bom želel boriti za sam vrh, ne bom imel priložnosti taktizirati,« je še dejal Škofjeločan.