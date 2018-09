Bertoncelj je po nastopu povedal, da je bila sestava takšna, kot si je lahko le želel. Četudi je ponavadi sam zelo kritičen in vedno najde kakšno napako, je tokrat za svoj nastop dejal, da je bil popoln. "Super je bilo. Vaja je bila natanko takšna, kot sem si jo že nekaj časa želel prikazati, enostavno popolna. Res sem jo lepo naredil in čeprav sem nastopil z najlažjo različico (15,700 točke, op. STA), je bilo povsem dovolj, da sem si kot najboljši pritelovadil nedeljski finale," je iz Pariza sporočil Bertoncelj, ki bi lahko bil pred jutrišnjim bojem za kolajne pred veliko dilemo, a sam pravi, da se je pri sebi že odločil.

Izkušeni telovadec se namreč na konju bori za ubranitev skupne zmage sezone v svetovnem pokalu in bi šel lahko "na ziher" z vajo s težavnostjo 16,100 točke, vendar, kot sam pravi, bi bilo zanj ta čas v okviru priprav na oktobrsko svetovno prvenstvo pomembneje, da bi nastopil z najtežjo različico in v sestavo vključil prvino bezugo (16,500). "Če bi me vprašala po današnjem treningu, ali bom v finalu nastopil z najtežjo vajo, bi ti rekel, da ne. Po tekmi sem še treniral in mi prvina ni šla po željah. Zagotovo bezugo še ni tako pripravljen, kot bi si želel. Moram se enostavno prisiliti, da ga preizkusim na tekmi, razen, če bi bil pred tekmo res katastrofalen. Skupna zmaga mi ne pomeni toliko, dolgoročno gledano je bolj pomembno, da prvino preizkusim pred SP. Upam, da se bom prisili, a gre res za težek element, prvino E, ki mi gre vsak dan bolje, a še ni dovolj natreniran," je pojasnil telovadec Narodnega doma in dejal, da malo računa tudi na adrenalin tik pred tekmo.