Mladoslovenci trdijo, da je TO nastala po volitvah leta 1990 iz nič in prav tako je slovenska država nastala šele leta 1991, prej ni bilo prav ničesar, sama Tema. Staroslovenci želijo od Mladoslovencev priznanje, da je TO nastala leta 1968 in da je le iz njene strukture lahko nastala leta 1990 nova TO, ki se je uprla jugoslovanski JLA. Mladoslovenci se imajo za Stvarnike in zato ne morejo priznati, da je pred letom 1990 obstajalo kaj drugega kot Tema. Seveda pa se vzorec ponavlja. Staroslovenci se imajo za naslednike tistih, ki so izvedli upor in revolucijo v letih 1941–45 ter ustanovili socialistično Jugoslavijo in Socialistično republiko Slovenijo. Vendar so tudi povojni revolucionarji trdili, da pred letom 1941 ni bilo ničesar, sama Tema, kvečjemu neka gnila gmota, imenovana Kraljevina Jugoslavija, pa naj bo še neka ječa narodov, imenovana Avstro-Ogrska. Dragi moji Mladoslovenci in še živi Staroslovenci, kdaj si boste priznali, da Svetloba in svet ni nastal z vami, ampak se je oblikoval skozi evolucijo in čas?

Za slovensko državo, ki jo imamo danes, je samo v zadnjem stoletju umrlo 140.000 Slovencev in prav toliko jih je trpelo v begunstvu in političnih zaporih. Če izgubljamo iz zavesti stoletni boj naših prednikov proti turški kugi, za ohranitev stare pravde in krščanske identitete, pa ne moremo pozabiti, da bi brez prve svetovne vojne in razpada Avstro-Ogrske ne bilo današnje Slovenije. Razpad Avstro-Ogrske je zahteval smrt 40.000 mladih Slovencev in le malo manj Primorcev je trpelo v begunstvu. Po prvi vojni je nastala država SHS, pa Kraljevina SHS in Kraljevina Jugoslavija. Tudi v teh državnih tvorbah smo Slovenci ustvarjali pogoje za nastanek svoje države skozi slovenski jezik, kulturo, prvo slovensko univerzo ter zmago nad nemško kulturno gospodarsko prevlado, ki nas je kot narod ogrožala v Avstro-Ogrski. Brez druge svetovne vojne, ki je prinesla zares enkraten slovenski upor okupatorju in zmago revolucije, ne bi bilo nikoli zvezne socialistične države Jugoslavije in zato tudi ne Socialistične republike Slovenije.

Slovenci smo za ta zgodovinski preboj plačali krvavi davek, skoraj 100.000 jih je umrlo in skoraj toliko jih je trpelo v begunstvu in političnih zaporih ter koncentracijskih taboriščih. Prav nobene sodobne slovenske vojske ne bi bilo danes, če ni bilo prej nove TO (28-letnica), pa stare TO (50-letnica), pa še prej Maistrove vojske in tako nazaj imajo vsi naši predniki po nekaj zaslug, da imamo danes svojo vojsko. Enako velja za sedanjo slovensko državo; nikoli je ne bi bilo, če ne bi bilo 57. številke Nove revije, pa velikega slovenskega sina Jožeta Pučnika. Vendar te slovenske države tudi nikoli ne bi bilo, če ne bi bilo prej partizanskega upora in Titove komunistične revolucije. In tako priznajmo vsem našim predhodnim generacijam, da so si vsaka po svoje prizadevale, trpele in umirale, da bi se ustvari pogoji za nastanek slovenske države kot zaščitnice in garancije za našo slovensko kulturno identiteto in slovenski jezik.

Vsi naši predhodniki so postopno korak za korakom ustvarjali veliko zgodbo – slovensko državo. Na tej poti pa ni bilo tudi stranpoti, nepotrebnih porazov in nepotrebnih žrtev. A zavedajmo se, da bodo tudi današnji slovenski Stvarniki zaradi naravnih zakonov odšli v zgodovino in prišli bodo novi, ki bodo sodili, koliko hudega in slabega so naredili sedanji slovenski politiki od leta 1991 dalje. Kaj če bodo tudi oni rekli, da je bila pred njimi Tema in šele z njimi se je pojavila Svetloba in nov srečen svet za slovenski narod?

Ne pozabimo na slovenski pregovor: »Ti očeta do praga, sin tebe čez prag.«

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici