»Odločili smo se, da popolnoma prekinemo odnose. Naša sveta sinoda ni mogla ravnati drugače, saj so k temu logično peljala ravnanja konstantinopelskega patriarhata,« je dejal metropolit Ilarion. Dodal je, da je odločitev Carigrada nezakonita in je ne bodo spoštovali, dodal pa upanje, da bo morda še prišlo do spremembe odločitve.

Carigrajski ekumenski patriarhat in njegov vodja Bartolomej I. velja za prvega med enakimi v pravoslavni cerkvi, ki nima takšne hierarhije kot katoliška, tako da so cerkve mnogo bolj samostojne. Petnajst je uradno neodvisnih (avtokefalnih), ukrajinske pa doslej ni bilo med njimi in je sodila pod rusko pravoslavno cerkev, podobno kot slovenska sodi pod jurisdikcijo srbskega patriarha.

Odločitev Konstantinopla ima tudi politično dimenzijo zaradi sporov Ukrajine in Moskve. V Ukrajini so rusko pravoslavno cerkev obtoževali, da prek svojega vpliva skrbi za interese Kremlja tudi v Ukrajini. V slednji je sicer več pravoslavnih cerkva in ena bo ostala pod Moskvo. Oblasti v Kijevu so v zadnjih dneh pozivale prebivalce proti kakršnim koli dejanjem zoper to cerkev. ba