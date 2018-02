Kot so v Islamski skupnosti navedli na svoji spletni strani, so prvi teden v februarju za svetovni teden medverske harmonije leta 2010 razglasili Združeni narodi na predlog jordanskega kralja Abdulaha II. V okviru tedna pa potekajo v številnih državah sveta različni dogodki, ki krepijo sodelovanje med ljudmi različnih verovanj, navad in pogledov.

V Islamski skupnost v Sloveniji ugotavljajo, da so v dosedanjem delovanju zelo dobro sodelovali z različnimi verskimi skupnostmi na Slovenskem. Z obeležitvijo tedna medverske harmonije pa so želeli sodelovanje še poglobiti.

Za medversko harmonijo vsaj na lokalni, če že ne na globalni ravni

Kot je v svojem nagovoru poudaril mufti, je pomembno vzpostaviti medčloveško in medversko harmonijo, če nam to ne uspeva na svetovni ravni, potem vsaj na lokalni ravni. »Naša ljubezen do Boga mora biti potrjena skozi spoštljiv odnos do sočloveka in soseda. Zato je potrebno graditi skupno zaupanje in poučevati ljudi mirnega in spoštljivega prakticiranja religije, ki bo vzpostavilo in razvilo harmonične odnose v družbi,« muftijeve besede navajajo v sporočilu. Zajtrka se je udeležil tudi častni konzul Jordanije Samir Amarin.