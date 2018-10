Pozivi ruskega patriarha Kirila niso imeli učinka. Carigrajski patriarh Bartolomej, ki ima v moskovskem tekmeca za primat med pravoslavnimi patriarhi, je dejansko priznal neodvisnost ukrajinske pravoslavne cerkve. Pri tem Bartolomej ni le preklical izobčenja samooklicanega kijevskega patriarha Filareta, ampak je preklical tudi odlok iz časa Petra Velikega leta 1686, s katerim so ukrajinski pravoslavni verniki neposredno podrejeni moskovskemu patriarhu.

Če odmislimo čas komunizma, gre za enega najhujših porazov ruske pravoslavne cerkve, ki je z vzponom Rusije od 16. do 19. stoletja le krepila svojo moč. »Danes je carigrajski patriarhat sprejel katastrofalno odločitev. (…) Prestopil je mejo,« je dejal tiskovni predstavnik moskovskega patriarha.

Nekateri celo menijo, da bo ruski patriarh izobčil carigrajskega, ki pa ga bodo najbrž podprli nekateri drugi patriarhi. Skoraj tisoč let po velikem razkolu na katoliško in pravoslavno cerkev ter petsto let po nastanku protestantizma v katoliški cerkvi bi se torej lahko razklala še pravoslavna cerkev, ki ima danes 300 milijonov vernikov. Pravoslavna cerkev že sicer ni tako enotna kot katoliška, saj je dejansko razdeljena na nacionalne patriarhate. Tako tudi nima vrhovnega poglavarja z absolutno oblastjo, kot je pri katolikih papež.

Porošenko: To je zmaga svetlobe nad temo

Ukrajinski pravoslavci se bodo zdaj še bolj kot doslej delili na tiste, ki priznavajo svojo nacionalno pravoslavno cerkev, in tiste, ki so proruski in se imajo še naprej za del ruskega patriarhata. Najbrž bo prišlo do hudega boja in morda celo fizičnih soočenj za 11.392 stavb in 12.328 pravoslavnih župnij, ki so bile doslej v Ukrajini pod ruskim patriarhatom. Pod patriarhom Filaretom (ki je torej pri 89 letih dosegel, da ni več samooklican) je trenutno 3784 stavb in 5114 župnij. Velika večina ukrajinskih pravoslavnih popov je sicer za ruski patriarhat, torej za Putina.

Filaret je kot prosovjetski pop vse do leta 1990, ko bi skoraj postal moskovski patriarh, nasprotoval ukrajinskemu nacionalizmu in zato prišel zelo visoko v cerkveni hierarhiji. Po ukrajinski neodvisnosti leta 1991 pa se je enako kot del Ukrajincev uprl temu, da bi bili ukrajinski pravoslavci še naprej podrejeni ruski pravoslavni cerkvi, ki je še vedno preveč podrejena Kremlju. Leta 1997 se je Filaret razglasil za patriarha, s čimer naj bi Ukrajina dobila cerkveno samostojnost. A zato so ga v pravoslavni cerkvi izobčili in – vse do tega četrtka – ga ni priznal noben patriarh.

Po majdanski revoluciji leta 2014 je dobil veliko privržencev, zlasti ga je podpirala nova protiruska oblast. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je zdaj pozdravil odločitev carigrajskega patriarha, s katero naj bi se Ukrajina tudi na cerkvenem področju rešila odvisnosti od »agresorske Rusije«. »To je zmaga dobrega nad zlim, svetlobe nad temo,« je dejal Porošenko v televizijskem prenosu. Dodal je, da je Ukrajina čakala na ta zgodovinski trenutek več kot 300 let.