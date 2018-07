Patriarh je za prosrbski časnik v ponedeljek ocenil, da bo zaradi novega zakona položaj srbske pravoslavne cerkve v Črni gori slabši kot v času otomanske okupacije, pri tem pa ni navedel podrobnosti. Status Srbov v Črni gori pa je primerjal s položajem v času fašistične Neodvisne države Hrvaške (NDH) med drugo svetovno vojno.

Pripomnil je sicer, da ni dobro obveščen o razmerah, v katerih živi srbska manjšina v Črni gori. Ta predstavlja tretjino prebivalstva v Črni gori.

Črnogorski predsednik Đukanović se je na njegove izjave ostro odzval in zahteval od patriarha, da jih prekliče. "Nihče, ki je normalen, na to ne more niti pomisliti, kaj šele reči. Pričakujem, da bo patriarh to demantiral," je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal Đukanović za televizijo Antena M. Dejal je še, da bo zakon o verski svobodi to področje uredil "skladno s skrbjo države za človekove pravice in svoboščine ter v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi".