V sredo bo sprva oblačno. V vzhodnih krajih bo suho, predvsem na zahodu in severozahodu pa bo občasno deževalo. Popoldne se bo v vzhodnih krajih oblačnost trgala. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 12 do 18, na Primorskem in v vzhodnih krajih do okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo zmerno oblačno, v notranjosti Slovenije bo zjutraj nekaj megle ali nizke oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V petek bo večinoma sončno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad vzhodno in deloma srednjo Evropo ter nad Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad srednjo Evropo zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, ki vpliva tudi na vreme pri nas. Od juga k nam priteka vlažen in razmeroma topel zrak.