Olimpija premočna za Zadar

Na zadnji tekmi 3. kroga lige ABA je Olimpija v nedeljo zvečer v Stožicah z 91:81 (29:16, 48:37, 58:54) ugnala Zadar in tako dosegla drugo zmago. Ljubljančani so sicer proti moštvu, ki ga vodi slovenski trener Aleš Pipan, vodili celoten obračun, a kljub temu povsem lahkega dela niso imeli. Potem ko so si že na samem uvodu v obračun nabrali dvoštevilčno prednost, so se gostje zaradi slabe obrambe zmajev v drugem polčasu nekajkrat nevarno približali, kljub temu pa nikoli resno ogrozili zmage Olimpije.

»Za nas je bila to zelo težka tekma, predvsem s psihološkega vidika. Dejstvo je, da smo praktično na vsaki tekmi pod velikim pritiskom. Kljub vsem napakam, ki smo jih storili v igri, nam je omenjeni pritisk uspelo zdržati in zasluženo priti do zmage. Vodili smo od uvodnega sodnikovega meta, sicer zaradi napak nasprotniku dovolili, da se nam je približal, a se na koncu pravočasno zbrali,« je povedal trener Olimpije Zoran Martić, ki je bil lahko zadovoljen z debijem organizatorja igre Scottieja Reynoldsa. Enaintridesetletni Američan je v 26 minutah na parketu osmim asistencam dodal devet točk. Pri Olimpiji sta bila sicer s po 19 točkami najučinkovitejša Jan Špan in Miha Lapornik, 14 jih je dodal Mirza Begić, 11 Marvin Jones, po 5 Aleksandar Lazić in Bojan Radulović, 4 Roko Badžim, 3 Luka Šamanić ter 2 Blaž Mesiček. Za Zadar jih je 20 prispeval Luka Božić.