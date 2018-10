Krka se je na vroče gostovanje v Beograd k enemu od favoritov regionalnega tekmovanja podala z dobro popotnico z domačega terena, saj je pred dnevi v prvi tekmi novega slovenskega prvenstva nadigrala Petrol Olimpijo in zmagala z 91:69. Beograjčani so novo sezono lige Aba začeli z dvema zmagama, Novomeščani s polovičnim izkupičkom, po današnjem tretjem krogu pa so bili bolj zadovoljni gostitelji, ki še ostajajo brez poraza.

Krki je možnosti za presenečenje odnesel slab začetek tekme. V uvodni četrtini so bili gostje v zaključku preveč nezbrani in dovolili tekmecem, da so na hitro prišli do večje razlike (23:11), ki so jo potem brez večjih težav vzdrževali tudi v nadaljevanju.

Pred koncem polčasa je bilo že + 18 (46:28), zvezdaši pa so nato tudi v tretjem delu ostali pri dovolj varni prednosti. Ko se je tekma prevesila v zadnjo četrtino, je bilo dokončno jasno, da presenečenja ne bo, na koncu pa so gostje ostali pri približno takšnem zaostanku kot večji del tekme.

Pri gostih se je najbolj izkazal Paolo Marinelli s 15 točkami, po deset sta jih dodala Jure Lalić in Luka Lapornik.

V naslednjem krogu lige Aba bodo košarkarji Krke ostali pri beograjskih tekmecih, 20. oktobra namreč v goste v Novo mesto prihaja Partizan.