Nova košarkarska sezona se še ni dobro začela, pa so pri košarkarski Olimpiji že v škripcih. Ljubljančani so na zadnjih treh tekmah doživeli tri poraze, ko so klonili proti Partizanu v ligi ABA, Strasbourgu v Fibini ligi prvakov in Krki v državnem prvenstvu. Povsem drugačno razpoloženje je v taboru Novomeščanov, kjer so se dobro pobrali po visokem neuspehu v Podgorici proti Budućnosti, saj so porazili Mornar ter nato v četrtek še povsem razbili zmaje. Dolenjsko moštvo v 3. krogu lige ABA danes čaka zahtevno gostovanje v Beogradu pri Crveni zvezdi, medtem ko bo Olimpija jutri proti Zadru pod hudim pritiskom zmage.

Trener Krke Simon Petrov je bil po predstavah proti Mornarju in Olimpiji lahko zelo zadovoljen, a se dobro zaveda, da ga zdaj z igralci čaka gostovanje pri glavnemu kandidatu za naslov prvaka v letošnji sezoni lige ABA. Ker dolenjsko moštvo po Crveni zvezdi čaka še težak obračun s Partizanom, pomembnost zmage v 2. krogu proti moštvu iz Bara še dodatno dobi težo. »Mornar je po kakovosti nekje na naši ravni. Če želimo imeti uspešno sezono, potem takšne nasprotnike moramo premagovati na domačem parketu,« pravi Simon Petrov. Za uspeh Krke na gostovanju pri Crveni zvezdi bi bil potreben čudež, ki ga v Novem mestu ne pričakujejo, a hkrati poudarjajo, da bodo poskušali kaznovati vsakršno podcenjevanje nasprotnika. Petrov, ki bo bržkone lahko prvič računal na novinca Blaža Mahkovica, izpostavlja, da se morajo njegovi igralci na takšnih obračunih predvsem učiti. »Zvezda deluje na uvodu sezone izredno suvereno. Od igralcev zahtevam, da na vsaki tekmi pokažejo nekaj več in se učijo, saj bomo le tako napredovali skozi sezono.«

Precej bolj burno je v teh dneh v taboru Olimpije, ki je proti Strasbourgu in Krki pokazala skrb zbujajoči predstavi. Potem ko so Ljubljančani ob zmagi proti Mornarju in tesnem porazu proti Partizanu pokazali moštveno igro in borbenost v obrambi, je bilo videti, kot da je šlo na zadnjih dveh obračunih za neko povsem drugo moštvo. Kapetan Mirza Begić in soigralci so se v napadu zapletali pri individualnih poskusih, v obrambi pa le brezkrvno opazovali, kako sta jim nasprotnika polnila koš. Zdi se, da prave kemije med igralci in trenerjem Zoranom Martićem (še) ni, a to vodstvo kluba ne zanima, saj si po visoko postavljenih ciljih in večjem finančnem vložku želi zmag. Olimpija bo tako na jutrišnjem obračunu proti povprečnemu Zadru, ki ga vodi slovenski trener Aleš Pipan, pod velikim pritiskom zmage. Martić ob tem upa, da bo tegobe v igri rešil novinec Scottie Reynolds. »Zadar je zagotovo precej boljše moštvo, kot ta trenutek kaže lestvica lige ABA. Imajo izkušeno ekipo, zato je pred nami obračun z zahtevnim nasprotnikom. Ponoviti bomo morali predstavi s tekem z Mornarjem in Partizanom, če želimo računati na nov uspeh na regionalni sceni,« pravi Zoran Martić.

Liga ABA, 3. krog, danes ob 17. uri: Crvena zvezda – Krka, ob 19. uri: FMP – Cibona, ob 21. uri: Cedevita – Mega Bemax, jutri ob 17. uri: Mornar – Partizan, ob 19. uri: Igokea – Budućnost, ob 21. uri: Olimpija – Zadar.