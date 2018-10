Program, ki je namenjen predvsem mladim, bo med oktobrom in majem obsegal različne večinoma brezplačne dogodke, kot so: delavnice (tonska tehnika, likovno ustvarjanje, video produkcija, kabaret, gledališče, improvizacijsko gledališče, medijske delavnice, delavnice po potrebi mladine), koncerti in uprizoritveni večeri (kabaret, impro nastopi, pesniški večeri, gledališke predstave, glasbeni koncerti), predavanja (predstavitve izkušenj udeležencev v programih Erasmus+, predstavitve uspešnih zgodb), razstave (fotografske, slikarske, grafične), festivali (Ognjena Veronika, Festival svobodne video produkcije, Rock vizije, Pozdrav iz Kotla, Festival Kamfest), družabni večeri (družabne igre, retro konzolne igre, namizni tenis, družabni večeri po potrebi mladine). Mladinski center čez celotno sezono gosti tudi štiri tuje prostovoljce v okviru programa Erasmus+, ki pomagajo pri delu v Kotlovnici in sodelujejo pri različnih kulturnih dogodkih, ki jih ustvarjajo skupaj z lokalno mladino. V Kotlovnici se lahko mladi družijo od torka do petka med 17. in 21. uro; več informacij o programu pa najdejo na spletni strani www.kotlovnica.si.