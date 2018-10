Pred Nemcem, ki je že lani nastopil na sklepnem turnirju in v treh dvobojih premagal Hrvata Marina Čilića, izgubil pa proti Švicarju Rogerju Federerju in Američanu Jacku Socku, so se na letošnji zaključni turnir že uvrstili Španec Rafael Nadal, Srb Novak Đoković, Federer in Argentinec Juan Martin del Potro. Prosta so še tri mesta, trenutno pa najbolje kaže Čiliću, Južnoafričanu Kevinu Andersonu in Avstrijcu Dominicu Thiemu.