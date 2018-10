Ko je Marco Cecchinato v četrtfinalu letošnjega Rolanda Garrosa izločil Novaka Đokovića, je bila to prvovrstna teniška senzacija. Še vedno velja za eno največjih v letošnjem letu. Spomladanski poraz je bil zadnji Đokovićev na turnirjih največje četverice. Odtlej je Srb osvojil naslednja dva turnirja v Londonu in New Yorku. Zanimivo je, da bosta imela Cecchinato in Đoković danes na turnirju serije masters 1000 v Šanghaju revanšo. Đoković se je namreč po zmagi v New Yorku uspešno vrnil na teniška igrišča, potem ko je bil v Šanghaju boljši od Francoza Jeremyja Chardyja. Cecchinato je moral na poti do osmine finala premagati dva tekmeca. Po Francozu Gillesu Simonu je bil danes v izenačenem dvoboju, ki ga je odločila podaljšana igra tretjega niza, boljši od Južnega Korejca Hyeona Chunga.

Đoković je na Kitajskem izjemno priljubljen, zato ga na vsakem koraku spremljajo številni varnostniki. Trenutno se je znašel v središču pozornosti tudi zaradi dejstva, da je glavni kandidat, da koledarsko leto sklene kot številka ena svetovnega tenisa. Trenutno sicer zaostaja za Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom. Medtem ko Švicar v Šanghaju brani lansko zmago in 1000 točk, lanski finalist Nadal na Kitajskem ne nastopa, zato bo v vsakem primeru izgubil 600 točk. V primeru, da bo Đoković, ki lani ni nastopil, četrtič v karieri osvojil šanghajski masters, bo prednost Nadala s 1815 točk zmanjšal na 215 točk. Do konca sezone bo še nekaj močnih teniških preizkušenj, vključno s sklepnim turnirjem najboljše osmerice.

Izjemno težkega uvodnega tekmeca je imel v Šanghaju Aleksander Zverev. Nemec se je namreč pomeril z Nikolozom Basilašvilijem, zmagovalcem Pekinga, ki je bil v prvem krogu prepričljivo boljši od Kanadčana Denisa Šapovalova. Zverev je bil s 7:5, 6:4 boljši od letečega Gruzijca ter naredil korak proti londonski areni O2, kjer se bo novembra merilo najboljših osem svetovnih igralcev. Za zdaj so si vstopnice priborili Nadal, Đoković, Federer in Juan Martin de Potro, ki je danes v svojem značilnem »zaspanem« slogu premagal Francoza Richarda Gasqueta. Zverev za uvrstitev v London potrebuje preboj v polfinale. Torej mora biti jutri boljši od Avstralca Alexa De Minaurja, v petek pa od zmagovalca dvoboja med Nicolasom Jarryjem (presenetljivo je izločil Hrvata Marina Čilića) in Kylom Edmundom. »Dvakrat letos sva se pomerila, tako da se dobro poznava. Alex je odličen igralec, ki bo igral pomembno vlogo v naslednjih letih. Ne bojim se ga in sem pripravljen na izziv,« je odločen Aleksander Zverev.

Polona Hercog je končala nastope na turnirju v Tianjinu. Štajerka je zadnje tedne začela bolje igrati na trdi podlagi, kar je v Tianjinu unovčila z uvrstitvijo v drugi krog. Danes je morala po zgolj 51 minutah priznati premoč prvi nosilki Čehinji Karolini Pliskovi, ki je bila boljša s 6:1, 6:2.