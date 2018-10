Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je danes odpravil v Moskvo, kjer bo prihodnji teden nastopil na močnem mednarodnem turnirju. Na serijo zadnjih treh posamičnih turnirjev v sezoni se je pod vodstvom trenerja Marka Subotića pripravljal v Ljubljani, kamor je prišel po zmagi na turnirju svetovnega izziva v Orleansu. Po Moskvi bo tekmoval še na Dunaju in v Parizu, kjer si bo moral mesto na glavnem turnirju zagotoviti v kvalifikacijah.

Motivacije mu ne manjka

Bedene je sodelovanje s Subotićem začel z dvema porazoma v New Yorku in Sankt Peterburgu, po katerih je slovensko-srbska naveza spremenila načrte. »Poraza mi nista vzela volje, saj nisem imel posebnih rezultatskih načrtov. Predvsem je bilo pomembno, da sem spremenil malenkosti v svoji igri in verjel, da sem na pravi poti,« je pred odhodom v Moskvo odgovoril Aljaž Bedene. »Res vsaka zmaga pride ob pravem času, a tokratna v Franciji je bila res kot naročena,« priznava Ljubljančan, ki si je po 125 točkah opomogel na svetovni lestvici ter se znova približal najboljši petdeseterici, medtem ko je vmes že nazadoval proti stoterici.

»Motivacije v zadnjem delu sezone mi ne manjka. Seveda so mi po turnirski zmagi spet nekoliko zrasli apetiti. Vsak dvoboj bom poskušal zmagati. Z Markom sodelujeva zelo dobro in oba si želiva, da bi igro nadgradila z novimi uspehi. Do konca leta želim osvojiti čim več točk na svetovni lestvici,« priznava Bedene. »Na Dunaju in v Parizu sem v preteklosti že igral in vselej sem se dobro počutil. Upam, da bo tako tudi letos,« dodaja 66. igralec sveta.