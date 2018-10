Slovenska teniška igralka Andreja Klepač v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez lovi zadnji vlak za uvrstitev na sklepni turnir najboljših osmih dvojic, ki bo konec meseca v Singapurju. Primorka in Španka sta v osmini finala dosegli pomembno zmago proti ameriško-nemški navezi Raquel Atawo in Anna Lena Grönefeld, ki je v tej sezoni deseta najuspešnejša dvojica. Med najboljšimi osmimi dvojicami sezone je slovensko-španski par nastopil prvič lani in izgubil v prvem krogu.

Na lestvici za Singapur sta Andreja Klepač in Maria Jose Martinez Sanchez trenutno sedmi. Čehinji Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova ter Francozinja Kristina Mladenović in Madžarka Timea Babos so v tej sezoni zbrale več kot 6000 točk, medtem ko od devetega do tretjega mesta loči najboljše ženske dvojice sveta le 500 točk.

Z uvrstitvijo v četrtfinale turnirja serije 1000 v Pekingu sta si Slovenka in Španka priborili 215 dodatnih točk. Ker nagradni sklad znaša več kot osem milijonov dolarjev, sta si že zagotovili več kot 50.000 dolarjev nagrade. V primeru današnje zmage proti Čehinjama Barbori Strycovi in Andrei Sestini Hlavackovi (3. v seštevku sezone) bosta znesek več kot podvojili ter si razdelili najmanj 115.000 dolarjev.

Najmočnejša moška teniška turnirja ta teden potekata v Pekingu in Tokiu. Na Kitajskem gre dobro prvemu nosilcu Juanu Martinu del Potru, ki se je prepričljivo uvrstil v četrtfinale. Slabše jo je v Tokiu odnesel prvi nosilec Marin Čilić. Hrvat je izgubil že dvoboj prvega kroga proti Jan-Lennardu Stuffu. Nemec se je po novi tesni zmagi nad Francozom Jeremyjem Chardyjem uvrstil v četrtfinale. Zanimiv dvoboj sta danes odigrala igralca prihodnosti. Stefanos Cicipas in Alex de Minaur sta odigrala prvi medsebojni dvoboj, s 6:3, 5:7, 6:1 je bil boljši Grk. »Tenis je čudna igra. Dvoboj bi lahko dobil s 6:3 in 6:2, pa sem stvari zakompliciral. V tretjem nizu sem dobil ključno žogico, po kateri sem lažje prižel do zmage,« je dvoboj komentiral Stefanos Cicipas, ki se bo v četrtfinalu pomeril z domačim adutom Keijem Nišikorijem. Najboljši trije igralci na svetu, Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković, imajo tekmovalno prost teden.

Pri ženskah eden najmočnejših turnirjev sezone poteka v Pekingu, kjer je v prvem krogu predala dvoboj prva igralka sveta Simona Halep. Na Kitajskem odlično igra Naomi Osaka. Zmagovalka OP ZDA je v prvih dveh krogih proti Američanki Danielle Rose Collins (37. na svetu) in Nemki Julii Görges (10.) izgubila le štiri igre. Japonka ta čas prikazuje najboljši tenis v ženski karavani, zato je vselej na vrhu lestvice favoritk za osvajanje novih turnirjev.