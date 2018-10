Za blogom stojijo med drugim asistenti evropskih poslancev, ni pa samih evropskih poslancev, je poročal spletni portal Politico. Blog so začeli z objavo petih anonimnih pričevanj moških in ženskih žrtev seksizma, spolnega nadlegovanja in spolnih napadov znotraj Evropskega parlamenta.

»Napočil je čas, da prekinemo kulturo molka na našem delovnem mestu, da podpremo žrtve in jih opogumimo, da spregovorijo in delijo svoje zgodbe,« so po navedbah Politica zapisali v sporočilu za javnost pobudniki bloga.

Ena od pobudnic projekta je Jeanne Ponte, ki je dejala, da ne gre za lov na čarovnice. »Blog bo pripomogel k boljšim pravilom na delovnem mestu,« je dejala.

Kot je poročala španska tiskovna agencija EFE, so za ustvarjalci MeTooEP bloga tisti, ki so lobirali za celovito uresničevanje resolucije proti spolnemu nadlegovanju, ki jo je Evropski parlament sprejel oktobra lani, a ni v celoti zaživela.

Gibanje #MeToo se je začelo lani v ZDA. Ameriški časnik New York Times je 5. oktobra 2017 objavil članek, kako je slavni hollywoodski producent Harvey Weinstein zlorabljal številne mlade igralke. To je spodbudilo nastanek globalnega gibanja #MeToo, ki je razgalilo sistematično spolno nadlegovanje v filmski industriji, pa tudi v politiki in na drugih ravneh družbe, kjer močnejši izkoriščajo šibkejše.

Blog je dostopen na naslovu https://metooep.com/.