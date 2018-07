Henry Cavill se boji, da bi postal posiljevalec

Moški zvezdniki se, odkar se je pojavilo gibanje MeToo, med intervjuji hitro znajdejo v težavah. Srd javnosti je na svoji koži izkusil tudi igralec in najnovejši Superman Henry Cavill, ko se je nekoliko nerodno razgovoril za revijo GQ Australia. Beseda je tekla prav o gibanju MeToo, Cavill pa je na to temo dejal: »Ko gre za vedenje moških, se morajo stvari absolutno spremeniti. Pomembno je, da obdržimo dobre stvari iz preteklosti in se otresemo slabih,« je začel, potem pa se je začelo zapletati. »Nekaj čudovitega je v tem, ko moški lovi žensko. To je tradicionalen pristop, ki se mi zdi lep. Mislim, da je žensko treba zapeljevati in loviti, a morda sem staromoden, ker mislim tako. Je pa to zelo težko početi, če obstajajo določena pravila. Ker je potem nekako tako: nočem iti k njej in govoriti z njo, ker me bodo takoj oklicali za posiljevalca ali kaj podobnega.«