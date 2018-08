Italijanka, ki je ena izmed vodilnih osebnosti v gibanju #MeToo, naj bi igralcu in rockovskemu glasbeniku Jimmyju Bennettu za molk plačala 380.000 dolarjev. Bennett je trdil, da ga je Argentova spolno napadla v hotelski sobi v Kaliforniji leta 2013, navaja New York Times, ki se sklicuje na dokumente, ki mu jih je posredoval neznanec. Igralec je sedaj star 22 let, Argentova pa 42.

Ameriški časnik je še poročal, da je večkrat brezuspešno o zadevi poskušal pridobiti komentar Argentove oz. njenih predstavnikov. Glede na dokumente, ki jih je prejel, naj bi dogovor o plačilu za molk dokončno sklenili aprila. Med prejetimi dokumenti je bil tudi selfie para na postelji z datumom 9. maj 2013, ki bi ga moral Bennett ob plačilu skupaj s pravicami zanj posredovati Argentovi.

New York Times je ob tem povzel še pričevanja treh ljudi, ki poznajo primer in so zatrdili, da so dokumenti resnični, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Argentova in Bennettt sta skupaj zaigrala v filmu The Heart Is Deceitful Above All Things leta 2004. V njem je Italijanka igrala vlogo Bennettove matere.