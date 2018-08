Goran Vojnović: O napornih ženskah

Izmed vseh napornih pojavov v javnem in z mediji zapolnjenem prostoru v zadnjem desetletju so najnapornejše ženske in njihove pravice,« je nedavno tega literarno kritiko romana pisateljice Korane Serdarević začel neki hrvaški literarni kritik. Skoraj istočasno je na drugem koncu sveta neki soroden bedak, po poklicu sicer igralec, izjavil, da si ne upa spogledovati se z dekleti, saj se boji, da bo obtožen posilstva. Pravzaprav od Triglava do Jangcekjanga mrgoli podobno idiotskih zapisov in izjav moških, ki drug drugemu pritrjujejo, da so šle ženske v svojem boju za enakopravnost predaleč, da so nam s tem svojim feminizmom preveč zamorile.