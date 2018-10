Prvemu delu, komemoraciji s Teharij, je bil posvečen zelo dolg termin s komentarjem voditelja Slavka Bobovnika in posebnega komentatorja, s slovesnosti pa sta bila posredovana tudi dva odlomka iz govorov upokojenega celjskega škofa in bivšega Janševega poslanca ter bivšega predsednika državnega zbora Franceta Cukjatija, ki pa je imel govor, neprimeren funkcijam, ki jih je ta bivši poslanec opravljal.

Že upokojeni celjski škof je v »sveti maši« uporabil težke besede »o več kot 600 moriščih in grobiščih« in »o prikrivanju resnic o medvojnem in povojnem dogajanju«. O pobojih govori in sodi »sveta« Cerkev, ki je v svojih pokristjanjevalskih pohodih pobila na stotisoče nedolžnih ljudi po vsem svetu in med drugo svetovno vojno blagoslavljala orožje okupatorja ter po slovenskih cerkvah organizirala izdajalce, ki so s tem orožjem pobijali naše brate Slovence v imenu te iste Cerkve in vere.

Komentator TV Slovenija je posebej poudaril besede bivšega predsednika državnega zbora Cukjatija, da je Slovenija še vedno ujeta v sovraštvo, izključevalnost in razklanost. V nadaljevanju so predvajali srdite besede govorca, da se »največje zločince, organizatorje in izvajalce slovenskega holokavsta še vedno slavi kot narodne heroje in osvoboditelje… in Ljubljana je polna njihovih spomenikov…!«.

Iz tega govora razumem, in zanesljivo nisem edini, da so bili slovenski partizani, hrabri fantje iz našega naroda, ki so se štiri leta borili za svobodo proti okupatorjem Nemcem in Italijanom ter proti njihovim podložnim pomagačem, zločinci, ki so povzročili holokavst. Nad kom že? Nad belogardisti, domobranci, Nemci, ustaši, četniki in tako dalje, ki so s plenom od pobitih žrtev pribežali iz vse Jugoslavije v Slovenijo. Če prav razumem, govornik poziva tudi k pogromu nad spomenike v Ljubljani in k splošni reviziji naše zgodovine, ki je žal za govornika neizprosno zapisana kot narodnoosvobodilna borba in splošno priznana v svetu.

Mir in pokoj vsem mrtvim, predvsem pa živim brez takih »poglobljenih« prispevkov na nacionalni RTV, ki resnično poglabljajo nemir ter vnašajo razdor in delitve med Slovence, kar pa je vedno bolj očitno delo ekstremih desnih strank, ki na tak način pridobivajo privržence za svoj brezobzirni boj za oblast.

Neimenovani komentator dogodka v nadaljevanju pravi, da se ljudje udeležujejo teh slovesnosti, da se take grozote ne bi pozabile. Ali tudi grozote in morije, ki so jo domobranci povzročili na Urhu pri Ljubljani? Čemur je naša TV takoj po prvem prispevku namenila le kakšno minuto, samo s kratkim poročilom g. Bobovnika, ki je zaključil, da je predsednik ZZB Tit Turnšek opozoril na razraščanje skrajnih desnih gibanj v Evropi. »Ja, pa še res je,« bi lahko dejal Bobovnik. Da pa bi bil komentar verodostojen, bi moral dodati, da so tudi pri nas vedno močnejša ta gibanja.

Dogajanje iz tega TV-dnevnika sem opremil s svojimi komentarji zato, da dobite vtis, kaj taka uredniška politika povzroča med normalno razgledanimi Slovenci, ki vsaj malo poznamo našo novejšo zgodovino. Pa nisem kakšen zagrizen levičar, vendar ugotavljam, da se danes pri nas vedno bolj delimo na ljudi, ki razmišljajo s svojo glavo in jih prepričajo argumenti in dejstva ne glede na to, s katere strani prihajajo, ter na ljudi, ki poznajo samo eno zveličavno resnico, ki ji je treba prirediti vsa dejstva in argumente in o tem prepričati vse druge, tudi z vključevanjem svojih ljudi v javne medije.

Spoštovana gospa varuhinja pravic TV-gledalcev, na vas naslavljam to pisanje, ker sem ogorčen nad takimi prispevki v osrednji informativni oddaji TV Ljubljana, ki poglabljajo (citiram komentatorja) sovraštvo, izključevalnost in razklanost med Slovenci. Zato apeliram na vas, da ukrepate in po svojih močeh vplivate na programsko politiko RTV Slovenija ter zaščitite drugače misleče gledalce, ki se ne strinjamo s TV-programom, ki se vedno glasneje plazi v nacionalno RTV-ustanovo, z vse radikalnejšo desno politiko spreminjanja naše zgodovine in sovražnega govora, ki omalovažuje vse, kar ni po volji prej omenjenih Cerkve in kapitala.

Bogdan Kolenc, Kranj