Če je Manchester City v minuli sezoni naslov državnega prvaka osvojil s kar 19 točkami prednosti, se za letošnje angleško prvenstvo zdi, da bo precej bolj izenačeno. S po 20 osvojenimi točkami sta namreč poleg Cityja pri vrhu tudi Liverpool in Chelsea. Vsi trije so za nameček še vedno brez poraza, kar se je po osmih odigranih krogih doslej primerilo le še v sezoni 2011/2012, ko je identičen dosežek uspel Manchester Cityju, mestnemu tekmecu Unitedu in Newcastlu.

Tudi zato je bil obračun med Liverpoolom in Cityjem minuli konec tedna še toliko težje pričakovan. Tekmeca sta se na stadionu Liverpoola Anfieldu razšla brez zadetkov, potem ko je Riyad Mahrez v zaključku obračuna zastreljal najstrožjo kazen za goste. Alžirec, ki se je meščanom poleti pridružil iz Leicestra za 68 milijonov evrov, je zgrešil že zadnje štiri od šestih enajstmetrovk, njegov odstotek uspešnosti z bele točke pa je drugi najslabši v ligi. »Vsak dan ga na treningih opazujem, kako vadi enajstmetrovke, zato sem bil prepričan, da bo uspešen,« je po tekmi odločitev, da izvajanje z bele točke prepusti 27-letniku, komentiral trener angleškega prvaka Pep Guardiola.

Za katalonskega stratega se zdi, da njegov stanovski kolega na klopi Liverpoola Jürgen Klopp še naprej ostaja zaklet. Doslej se je z njim pomeril že enajstkrat in zabeležil štiri remije in kar sedem porazov. »Tokrat smo bili bližje zmagi kot kadar koli prej. Remi je vseeno boljši kot poraz,« je še dejal Guardiola. Ob tem velja omeniti, da je Liverpool doma neporažen že vse od lanskega februarja, City pa je zadnjo zmago na Anfieldu vpisal pred kar petnajstimi leti.

PSG popravil 82 let star rekord

V petih najmočnejših evropskih ligah sta od neporažene angleške trojice uspešnejša le še Juventus v Italiji in Paris Saint-Germain v Franciji. Dvojec je doslej na prav vseh prvenstvenih tekmah letošnje sezone vpisal zmage, pri čemer je še posebej izstopajoča prevlada Parižanov. Ti so postali sploh prvo francosko moštvo v zgodovini z devetimi zmagami v uvodnih devetih krogih, saj so z uspehom proti Lyonu popravili prejšnji rekord Olympiqua Lilloisa iz leta 1936.

Francoski prvaki so bili boljši s 5:0, kar štiri gole pa je prispeval Kylian Mbappe. Francoski najstnik je za imeniten dosežek potreboval vsega 13 minut, kar se v zadnjih 45 sezonah francoskega prvenstva še ni zgodilo. Za nameček je napadalec z 19 leti in devetimi meseci starosti postal najmlajši nogometaš, ki je v ligue 1 na eni tekmi mrežo zatresel štirikrat.

Na drugi strani precej slabše kaže serijskemu nemškemu prvaku Bayernu. Münchenčani so v sedmem krogu gostili Borussio Mönchengladbach in izgubili z 0:3. Za goste je bila to sploh prva gostujoča zmaga v sezoni, medtem ko so Bavarci po drugem porazu na lestvici zdrsnili na šesto mesto.

Zaradi zadnjih neuspehov se stolček že trese trenerju Niku Kovaču. Nekdanji hrvaški reprezentant se je posledično že znašel na tnalu nemških medijev. »Potem ko je Bayern osvojil šest zaporednih naslovov državnega prvaka, se nova lovorika zdi nepredstavljiva,« so nekdanjega hrvaškega reprezentanta okrcali pri Bildu. Bayern je sicer brez zmage na zadnjih štirih tekmah, kar se mu je nazadnje zgodilo leta 2009.