Tekma dveh najboljših napadalnih ekip v premier ligi ni razočarala. Gledalci so na Anfieldu videli atraktiven in napet dvoboj, ki je postregel s kar sedmimi goli in povrhu še z zmago domače ekipe. A čeprav je Liverpool z zadetki Alexa Oxlada - Chamberlaina, Roberta Firmina, Sadia Maneja in Mohameda Salaha v 68. minuti vodil že s 4:1, je na koncu trepetal za zmago. Gosti so se v zaključku tekme z dvema goloma povsem približali, vendar jim je za zasuk zmanjkalo časa.

S porazom na Anfieldu se je končal niz kar 22 zaporednih prvenstvenih zmag Manchestra Cityja, za katerega so številni strokovnjaki na Otoku menili, da utegne ponoviti nepozabno sezono 2003/2004, ko je Arsenal prvenstvo osvojil brez poraza. »Štirje doseženi goli le teden dni po odhodu Philippeja Coutinha veliko pove o nas. Seveda ni bilo dobro, da smo prejeli tri zadetke, a kot trener vem, da bo z dobro igro prišel tudi rezultat. Tokrat smo bili fantastični in končni izid je povsem pravičen,« po tekmi navdušenja ni skrival trener Liverpoola Jürgen Klopp. Nemec je neporažen že od 22. oktobra, z današnjo zmago pa je dokazal, da je eden redkih strokovnjakov, ki se zna zoperstaviti taktiki stanovskega kolega pri Manchestru Cityju Pepa Guardiole. Katalonca je namreč premagal že petkrat, kar doslej ni uspelo še nikomur.

Z novim porazom, že četrtim, je prvenstvo še izdatno zavozil Real Madrid. Aktualni španski in evropski prvaki so na Santiagu Bernabeuu z 0:1 izgubili proti Villarrealu, a po neuspehu Seville proti Alavesu (0:1) zadržali četrto mesto. Kraljevi klub je na zadnjih petih tekmah dosegel le eno zmago, pa še to proti nižjeligašu Numancii v španskem pokalu.

»V tem trenutku moramo razmišljati o našem položaju na lestvici. Osredotočiti se moramo na mesta, ki vodijo v ligo prvakov. Mislim, da bi moral to biti naš glavni cilj do konca sezone. Šestnajst točk zaostanka za vodilnim je zelo veliko, a kdor koli pravi, da smo proti Villarrealu igrali slabo, nima pojma o nogometu,« je dejal vezist Reala Toni Kroos in s tem razkril, v kako globoki krizi je moštvo trenerja Zinedina Zidana.

Ob tem velja dodati, da so Madridčani na tekmi proti vratom Villarreala sprožili kar 28 strelov oziroma več kot katera koli ekipa v letošnji sezoni.