Čeprav se zaradi širjenja kornavirusa v Evropi vrstijo odpovedi športnih dogodkov, nogometna liga prvakov zaenkrat ostaja na sporedu. Tudi današnja povratna tekma osmine finala med Liverpoolom in Atleticom Madridom. Ta bo za razliko od drugega večernega dvoboja med PSG in Borussio Dortmund odigrana pred navijači, zaradi česar številne skrbi, da bi se lahko virus covid-19 še bolj razširil. Omenjen pomislek je imel pred dvobojem na Anfieldu na včerajšnji novinarski konferenci tudi eden od novinarjev španskih medijev, ki ga je zanimalo, ali je trener Liverpoola Jürgen Klopp v skrbeh, da bi se lahko okužili tudi njegovi nogometaši. Nemškega stratega, prepričanega, da je napačen naslov za postavljeno vprašanje, je to vidno ujezilo.

Jurgen Norbert Klopp. pic.twitter.com/cCQRHeyRWJ — The Redmen TV (@TheRedmenTV) March 10, 2020

»Nogomet je le igra. Mi ne predstavljamo celotne družbe, smo le del nje. Vsi moramo biti enako zaskrbljeni. Prav takšne stvari mi niso všeč. Vi sedite tu, me sprašujete takšna vprašanja, medtem ko ste sami pripotovali sem iz Madrida. Ostanite tam. V Madridu so zaprli šole in univerze in vi ste očitno zaskrbljeni, vseeno pa ste se odločili, da je zaradi nogometa vredno priti sem. Z nogometom ne bomo rešili težav. Mi to igro le igramo in opravimo svoj del naloge, vaša služba pa je, da posredujete informacije. Če sem iskren, upam, da to počnete bolje, kot postavljate vprašanja. Zaradi tega sem zelo jezen, saj mi vzbujate občutek, da imam jaz težavo in ne tudi vi. Vsi imamo iste težave,« je bil gostobeseden Klopp.

To sicer ni bilo prvič, da so 52-letnika novinarji spraševali o tem, kaj si misli kornavirusu. Vprašanje na to temo je namreč prejel že pretekli teden po porazu proti Chelseaju, njegova reakcija pa je bila zelo podobna. »Ni mi jasno, zakaj bi moralo biti pomembno mnenje nogometnega trenerja o resnih zadevah. Tega resnično ne razumem. Sploh ni pomembno, kaj menijo slavni ljudje. Zakaj bi o tem govorili ljudje, kot sem jaz, ki se na to ne spoznamo, o tem morajo govoriti strokovnjaki, ne nogometni trenerji. Ne spoznam se na politiko niti na koronavirus. Zakaj sprašujete mene, jaz nosim bejzbolsko kapo. Seveda sem zaskrbljen kot vsi drugi, tudi jaz živim na tem planetu in si želim, da bi bil varen in zdrav. Vsem želim samo najboljše, ampak moje mnenje o koronavirusu ni pomembno.«