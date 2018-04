V nogometu se ne zgodi pogosto, da se nogometaši znajdejo v senci trenerjev. Še posebno ko je govor o največjih in najmočnejših klubih na svetu, kjer igrajo najboljši nogometni asi. A prav to se v teh dneh dogaja pred četrtfinalnim obračunom lige prvakov med Liverpoolom in Manchester Cityjem. Otoški mediji namreč glavnino pozornosti namenjajo obema strategoma Jürgenu Kloppu in Pepu Guardioli. Na Otoku so prepričani, da tekma ne bo le spopad najbolj napadalnih ekip angleškega prvenstva – nasprotnikom sta letos skupaj zabili že 163 zadetkov – temveč tudi obračun dveh najbolj karizmatičnih in uglednih evropskih trenerjev.

Nemec in Katalonec si bosta danes stala nasproti že trinajstič, nekoliko presenetljivo pa je statistika na strani Kloppa. Petdesetletnik je na klopi Borussie Dortmund in zdaj Liverpoola Guardiolo premagal že šestkrat, kar doslej ni uspelo še nikomur. A v nasprotju s pričakovanji med dvojcem bolj kot rivalstvo prevlada vzajemno spoštovanje, saj sta si med seboj v preteklosti že večkrat izrekala komplimente. »Med nama pravzaprav ni velike razlike. Vendar pa je bilo doslej vselej tako, da je bilo Pepovo moštvo boljše od mojega. To se vidi tudi zdaj, ko je Manchester City osvojil precej več točk od nas. Kljub temu razlika v kakovosti še nikoli ni bila tako majhna,« je prepričan Jürgen Klopp, ki je v obrambi tik pred zdajci ostal brez Joela Matipa. Kamerunec si je v soboto proti Crystal Palaceu poškodoval stegensko mišico in bo moral na operacijo, zato je sezona zanj že končana. Poškodba Matipa je še dodaten udarec za obrambo Liverpoola, saj sta poškodovana tudi Joe Gomez in Nathaniel Clyne, težave pa imata tudi vezista Emre Can in Adam Lallana.

V Liverpoolu se obeta veliko golov Nogometni strokovnjaki so sicer enotnega mnenja, da gre na stadionu Anfield danes pričakovati podobno tekmo kot januarja, ko je padlo kar sedem golov, Liverpool pa je meščanom zadal doslej edini prvenstveni poraz v letošnji sezoni. »So tekme, za katere ljudje pričakujejo, da bodo postale klasike. Bil bi zelo presenečen, če bo ta tekma kaj manj kot to. Evforija okoli dvoboja je upravičena, saj trenerja ne znata igrati drugače kot napadalno. Ne predstavljam si, da bi menjala svoj slog igre,« meni nekdanji branilec Liverpoola in strokovni komentator Mark Lawrenson. Ekipi sta sicer doslej odigrali že 178 medsebojnih tekem, a še nikoli v evropskem tekmovanju. Precej uspešnejši je Liverpool, ki je dosegel 87 zmag, 46 jih ima Manchester City, petinštiridesetkrat pa sta se kluba razšla brez zmagovalca. Ob tem velja dodati, da so sinje modri na zadnjih osmih tekmah proti Liverpoolčanom klonili kar petkrat. Manj izenačen naj bi bil dvoboj na drugi večerni tekmi med Barcelono in Romo. Katalonci bodo pred domačimi gledalci v vlogi nespornega favorita za zmago, na njihovi strani pa je tudi statistika. Vodilno moštvo španskega prvenstva je zadnji evropski poraz na Camp Nouu vpisalo septembra 2013 proti Bayernu München, odtlej pa ob razliki v golih 77:12 nanizalo 21 zmag in dva remija. Še uspešnejša je Barcelona proti italijanskim predstavnikom, saj jo ti na njeni zelenici niso premagali vse od sezone 2002/2003, ko se je zmage z 2:1 v četrtfinalu lige prvakov veselil Juventus. Odtlej je klube z Apeninskega polotoka gostila dvanajstkrat in vknjižila tri remije in devet zmag. Med drugim tudi proti Romi, ki jo je pred tremi leti v skupinskem delu lige prvakov ponižala s 6:1.

Življenje brez Messija je strašljivo Verjetno ni presenečenje, da se je pred tekmo znova znašel v ospredju največji zvezdnik Barcelone Lionel Messi. Argentinec je v soboto zaradi zdravstvenih težav odigral le zadnje pol ure obračuna s Sevillo, a tudi to je zadostovalo, da je soigralce rešil pred prvim prvenstvenim porazom v sezoni. Tudi zato se trener Barcelone Ernesto Valverde znova otepa kritik, da je ekipa preveč odvisna od 30-letnega čudodelca. »Življenje brez Messija je strašljivo tako za Barcelono kot Argentino,« so v včerajšnji izdaji zapisali pri Marci. Novinarji športnega dnevnika se ne motijo, saj se je že ničkolikokrat izkazalo, da je Barcelona brez Messija premagljiva, z njim pa skoraj neustavljiva. »Da bi bili pretirano odvisni od Messija? Ne, to nas ne skrbi. Tekme z njim ali brez njega so povsem drugačne, a tako pač je. Le kaj lahko naredimo,« je prepričan Ernesto Valverde. Da bo prav petkratni dobitnik zlate žoge največja grožnja, priznava tudi napadalec Rome Stephan El Shaarawy. »Ko igraš proti Messiju, igraš proti najboljšemu. Vsakič, ko pride do žoge, lahko prelomi tekmo. Prav zaradi tega se bomo skušali na to odzvati primerno in, če bo le mogoče, zmanjšati njegov vpliv na igro.«