Finančna sredstva za nakup pol milijona evrov vrednega 3D tiskalnika kovin so prispevali industrijski partnerji, fakulteta pa bo prispevala svoje znanje ter prostor, v katerem bo laboratorij gostoval. Po Kalinovem mnenju se s sodelovanjem med podjetji in fakulteto odpira veliko možnosti za raziskave na tem novem področju, kjer je še veliko odprtih vprašanj.

Laboratorij, ki bo za uporabo na voljo tako študentom kot tudi industrijskim partnerjem, je po Kalinovih besedah izjemna priložnost tako za fakulteto kot tudi za gospodarstvo. Na ta način bodo omogočili neposredno vključevanje študentov in profesorjev v delo laboratorija na konkretnih projektih industrije. Hkrati pa laboratorij predstavlja spodbudo za posodobitev študijskih programov z najnovejšimi tehnologijami, ki prodirajo v industrijsko okolje.

Tehnologija 3D tiskanja kovin temelji na slojevitem oblikovanju izdelkov. Poteka z nanašanjem plasti kovinskega prahu, ki se ga na izbranih mestih z laserjem pretali. S ponavljanjem postopka se lahko zgradi izdelek izredno kompleksnih oblik, poleg geometrije in oblike pa se med postopkom določajo tudi lastnosti material, je pojasnil profesor na fakulteti za strojništvo Edvard Govekar.

Tehnologija je po njegovih besedah pomembna, ker omogoča izgradnjo poljubnih oblik, finih podrobnosti reda velikosti nekaj deset mikrometrov ter izgradnjo izjemno lahkih konstrukcij, kar je izrednega pomena v letalstvu in avtomobilski industriji.

Po besedah direktorja družbe SiEVA Miloša Šturma bodo s pomočjo 3D tiskalnika kovin v laboratoriju tiskali prototipe in dele orodij za livarsko proizvodnjo ter razvijali izdelke za maloserijsko proizvodnjo, in sicer iz štirih materialov: nerjavnega in orodnega jekla, aluminija in nikljeve zlitine.

»Skupaj s profesorji bomo delali na realnih izzivih ter s tem dosegli konkurenčno prednost za naše partnerje oziroma slovensko avtomobilsko industrijo. Računamo, da bomo zato delali izdelke, ki bodo lažji, cenejši ter bodo povečali produktivnost podjetij,« je poudaril Šturm.