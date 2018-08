Ameriški predsednik Donald Trump se je za(p)letel v še eno sporno zgodbo, pri kateri mu celo del republikanskih kongresnikov in senatorjev ne stoji ob strani. Ameriški zvezni sodnik iz Seattla Robert Lasnik je namreč začasno preprečil namero podjetja iz Teksasa Defense Distributed, da na odprti spletni strani objavi načrte in navodila za izdelavo plastičnega orožja s 3D-tiskalnikom, ki bi s tem postali dostopni javnosti. Sodnik je menil, da lahko to povzroči nepopravljivo škodo.

Lastnik podjetja in inovator Cody Wilson je pred leti že »natisnil« plastično pištolo liberator, pri čemer uporablja plastiko, iz kakršne so narejene lego kocke. Ko pa je leta 2013 hotel objaviti načrt in postopek izdelave na spletni strani, so mu to preprečili, češ da krši zakon o proizvodnji in distribuciji orožja. Wilson se je leta 2015 pritožil na sodišče, rekoč, da objava navodil nima zveze s trgovanjem z orožjem in da mu kršijo svobodo govora.

Pred dobrim mesecem pa mu je Trumpova administracija odobrila objavo načrtov in navodil za izdelavo liberatorja ter še nekaterih novih oblik plastičnega orožja (beretta M9 in ohišje za polavtomastsko puško AR-15) ter mu za povrh priznala še 40.000 dolarjev odškodnine. Odločitev je dvignila na noge nasprotnike prostega dostopa do vseh oblik orožja, ki je v veliki meri zaslužen, da je v ZDA samo letos pod streli iz orožja v zasebni lasti umrlo skoraj 8500 ljudi.

Kri bo na tvojih rokah Na novico, da bodo v ZDA kmalu lahko tiskali plastično orožje, ki ni nič manj smrtonosno kot kovinsko, se je v jutranjem tvitu v torek odzval tudi Trump. Najprej je dejal, da uporabo, izdelavo in prodajo orožja ustrezno urejajo zakoni, nato pa vendarle dodal, da se mu ideja o dostopnosti navodil za 3D-tiskanje orožja ni zdela najbolj smiselna. Zato se bojda »posvetuje z orožarskim lobijem NRA«. Torej ne z zveznimi državami, ki nočejo plastičnega orožja, ampak z najvplivnejšim ameriškim orožarskim lobijem, Nacionalno orožarsko zvezo, ki v prostem dostopu do orožja ne vidi nobenega problema. Demokrati so Trumpa pozvali, naj orožarske lobiste pusti pri miru in raje spremeni odločitev svoje vlade, ki je objavo dovolila, s tem pa olajšala dostop do orožja teroristom, kriminalcem in drugim, ki so pripravljeni pobijati. »Kri bo na tvojih rokah,« so Trumpu sporočili kongresni demokrati. Drugi cinično pripominjajo, da je Trumpov »posvet« z NRA isto, kot če bi dali ovce čuvati volku. Orožarski lobi, zbran v NRA, ki tudi po najhujših šolskih pobojih še naprej zagovarja pravico do posesti tudi polavtomatskega orožja, je sporočil, da mediji in politiki, ki so proti orožju, napačno trdijo, da bo tehnologija 3D-tiskanja omogočila proizvodnjo in širjenje plastičnega strelnega orožja, ki ga ne bo mogoče odkriti z detektorji za kovino. Po njihovem namreč zakon o prepovedi uporabe in izdelave takšnega orožja obstaja že od leta 1988. NRA tudi pravi, da je takšno orožje »nezanesljivo«, včasih »bolj nevarno za uporabnika kot morebitno žrtev«. Kritiki proste prodaje orožja pa pravijo, da je takšna razlaga neumnost in cinično opozarjajo, da bodo množični morilci »zakon zagotovo upoštevali, kot so vse druge zakone, preden so izvršili pokole«, na primer tistega, ki prepoveduje umor.

Plazu ne bo mogoče ustaviti Proizvodnja plastičnega orožja, ki je sicer manj zanesljivo od kovinskega, je menda draga. To pa zgolj pomeni, da ga bodo poskušali na črno tiskati predvsem tisti, ki v ZDA ne morejo do že tako široko dostopnega pravega orožja, imajo pa dovolj denarja; to pa so kriminalci in teroristi, ki še najmanj potrebujejo orožje za »samoobrambo«. Trenutno so zahtevo po preklicu dovoljenja Wilsonu, da na svojih straneh objavi načrte za tiskanje plastičnega orožja, zunanjemu ministru Miku Pompeu in pravosodnemu ministru Jeffu Sessionsu poslali tožilci 21 ameriških zveznih držav. To pomeni, da se pravosodna bitka nadaljuje, na katero stran se bo postavil Trump, pa ostaja odprto vprašanje. Doslej je pokazal, da slavi prosto trgovino. Ne glede na nadaljnji potek pa mnogi pravijo, da je za ukrepanje pravzaprav že prepozno, saj naj bi kakih tisoč uporabnikov spleta že »snelo« navodila in je dovolj, da jih samo nekaj po morebitni prepovedi nadaljnjega objavljanja ugotovi, da je mogoče z načrtom zelo dobro nezakonito zaslužiti. In plazu ne bo več mogoče ustaviti.