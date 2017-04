Z željo spodbuditi strast do tehniškega poklica in približati mladim novejše tehnologije je podjetje Siemens Slovenija Srednješolskemu centru Krško – Sevnica podarilo dva 3D-tiskalnika, vredna 4000 evrov.

Kot je dejala direktorica podjetja Medeja Lončar, v Siemensu uporabljajo 3D-tiskalnike že skoraj trideset let pri izdelavi prototipov, v zadnjih letih pa tudi v proizvodnji. Lani so odprli tudi prvo tovarno za 3D-tisk. Januarja letos so v krški nuklearki izpeljali prebojni projekt na področju 3D-tiskanja, ko so v nuklearko vgradili s tridimenzionalno tehniko natisnjen impeler za vodno črpalko. Gre za napravo, ki se uporablja za povečanje ali zmanjšanje pritiska in pretoka tekočine.

»To je bil prvi tovrstni projekt na svetu, je plod znanja in sodelovanja slovenskih strokovnjakov in je imel velik odmev tudi v svetovnem merilu. Zato se nam zdi toliko bolj pomembno, da vlagamo tudi v znanje naše mladine in bodočih inženirjev na tem področju,« je dejala Lončarjeva.

Srednja poklicna in strokovna šola Krško, ki deluje v okviru šolskega centra, izobražuje za osem poklicev s področja elektrotehnike, strojništva in računalništva. Po besedah ravnatelja Jožeta Pavloviča darilo Siemensa sprejemajo kot priznanje njihovi šoli za dobro delo. »Omogočila nam bosta še boljše delo, da bomo lahko na področjih, na katerih doslej nismo imeli dovolj opreme, dijake še bolje izobrazili, da bodo pripravljeni za vstop na trg dela. Prav pri strojništvu imamo predmet s področja računalniških tehnologij in 3D-modeliranja. En 3D-tiskalnik sicer že imamo, a je star in nekaterih stvari na njem ne moremo narediti. Zato je ta donacija toliko bolj pomembna za naše izobraževanje.«

Pavlovič je zelo zadovoljen tudi z vpisom dijakov. Spomladanske prijave namreč kažejo na povečan vpis v prihodnjem šolskem letu. V Srednjo poklicno in strokovno šolo se je za zdaj prijavilo 156 učencev, lansko leto 134. Jeseni bodo kot prvi v Sloveniji v novem programu začeli izobraževati strojne mehanike. ds