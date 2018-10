Hopmanov pokal: V Perthu dvoboj Federerja in Serene Williams

Znani so udeleženci 31. teniškega Hopmanovega pokala, neuradnega svetovnega prvenstva mešanih dvojic, ki bo od 29. decembra do 5. januarja v avstralski dvorani Perth Arena. Obeta se tudi zvezdniški dvoboj največjih teniških igralcev v ženski in moški konkurenci med Sereno Williams in Rogerjem Federerjem.