Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene (na fotografiji) je prvo turnirsko zmago v sezoni v Orleansu dosegel ob pravem času. Potem ko je pred začetkom sezone na trdi podlagi začel sodelovati z novim trenerjem Markom Subotićem, je doživel dva poraza na OP ZDA in Sankt Peterburgu. Potreboval je zmage za samozavest, zato je nekoliko spremenil načrte in prejšnji teden tekmoval na enem najmočnejših teniških turnirjev svetovnega izziva v Franciji, kjer je denarni sklad znašal 127.000 evrov. Ljubljančan se je veselil prve turnirske zmage v sezoni. Priboril si je 125 točk na svetovni lestvici, s katerimi je z 78. mesta napredoval na 64. V tej sezoni je najboljši slovenski igralec več točk na enem turnirju zbral le na začetku sezone v Buenos Airesu, in sicer 150.

»Najprej bi se rad zahvalil organizatorjem, da so mi s povabilom omogočili nastop na turnirju, kjer sicer nisem bil prijavljen. Brez njih ne bi dosegel tega, kar sem,« je bil hvaležen Aljaž Bedene, ki je dosegel 15. turnirsko zmago na turnirjih svetovnega izziva, medtem ko je v finalih doživel le dva poraza. Tokrat je bil točko oddaljen od tretjega, česar 22-letni Francoz Antoine Hoang ni izkoristil. »Tekmec me je v prvem nizu presenetil z agresivno igro. Kasneje sem našel svoj ritem, imel vse pod kontrolo, potem pa sem storil napako in tekmecu omogočil, da se je vrnil v igro. Na srečo je ni izkoristil. Zelo vesel sem prve turnirske zmage v sezoni,« je bil navdušen Bedene, ki bo v prihodnjih dneh izpustil načrtovano kitajsko turnejo v Pekingu in Šanghaju ter se bo pripravljal na turnirje v Moskvi, Dunaju in Parizu.

Zanimivo je, da je Aljaž Bedene že dve leti neporažen na turnirjih svetovnega izziva, na katerih je glede na razmerje zmag in porazov eden najuspešnejših igralcev vseh časov. Lani je zmagal v Irvingu, Sophii Antipolisu in Barletti, letos pa je tekmoval zgolj v Orleansu, kjer zmagovalec vsako leto prejme tudi umetniško delo enega od francoskih slikarjev. Na svetovni lestvici na prvih treh mestih ostajajo Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković.

Novi rekordni uvrstitvi sta na ženski lestvici dosegli Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović. Prva je napredovala na 70. mesto, druga na 81. Polona Hercog, ki uspešno tekmuje na turnirju v Pekingu, kjer se bo danes pomerila z osmo igralko sveta Caroline Garcia, je na 86. mestu. S turnirsko zmago med dvojicami v Taškentu je Zidanškova na svetovni lestvici napredovala za 294 mest, na 177. mesto. Andreja Klepač je med dvojicami 17., Polona Hercog 25., Jakupovićeva pa 41.