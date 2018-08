74-letni Viktor in 73-letna Amalija sta doslej v ZDA živela pri hčerki in njenem soprogu, 72-letnem Donaldu Trumpu, kot tujca z dovoljenjem za delo in bivanje oziroma tako imenovano zeleno karto. Ta jima je zagotavljala podobne pravice kot ameriškim državljanom razen volilne.

Sicer še ni jasno, kje točno bosta starša prve dame živela in se registrirala kot volivca, saj ima Trump svoja bivališča med drugim v New Yorku, New Jerseyju in na Floridi.

Če bi se uresničile vse predsednikove zahteve glede priseljevanja v ZDA, Viktor in Amalija Knavs ne bi dobila državljanstva. Trump želi namreč med drugim ukiniti tako imenovano "verižno priseljevanje", torej da nekdo pride do državljanstva zaradi sorodstvenih vezi z državljanom ZDA. Melania Trump je ameriška državljanka od leta 2006.